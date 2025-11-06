Jaipur: मां-मां कहकर रोता है डेढ़ साल का भाई तो 3 साल की बहन करवा रही चुप, बिस्किट देकर 2 मासूमों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गई महिला

Woman Abandoned 2 Children At Railway Station: मां का दूध पीने और ममता का स्नेह पाने की उम्र में 2 मासूम बीते 4 दिनों से गांधीनगर स्थित शिशु गृह में मां और अपनों का इंतजार कर रहे हैं। ये नन्हें हर आवाज पर चौंक जाते हैं, मानो मां लौट आई हो। डेढ़ साल का बच्चा रोते हुए ‘मां-मां’ कहता है तो 3 साल की बहन उसे चुप कराने की कोशिश करती है। शिशु गृह के स्टाफ का कहना है कि वे जब भी किसी महिला को देखते हैं तो उनकी आंखें उम्मीद से चमक उठती हैं, लेकिन मां का चेहरा न दिखाई देने पर मायूस हो जाते हैं।