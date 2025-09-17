Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: गलता तीर्थ में ‘लहंगे के एड शूट’ पर मचा बवाल, सेट अप के बीच मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर भक्तों ने जताई नाराजगी

Galta Tirth Jaipur: तीर्थ में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों ने कहा कि विज्ञापन के नाम पर आस्था का अपमान किया जा रहा है। उनका कहना था कि प्रचार के लिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना उचित नहीं है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 17, 2025

फोटो: पत्रिका

Uproar During Lehnga Shoot Jaipur: जयपुर के प्रसिद्ध गलता जी तीर्थ परिसर में मंगलवार को एक लहंगा कंपनी द्वारा किया गया एड शूट विवादों में घिर गया। शूटिंग के दौरान मौजूद मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर तीर्थ में आए श्रद्धालुओं ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि इस तरह के शूट धार्मिक स्थान की पवित्रता और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। दरअसल शूटिंग के दौरान पूरे सेट अप के बीच मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर तीर्थ में आए भक्तों ने नाराजगी जताई। भक्तों ने कहा कि विज्ञापन के नाम पर धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल करने की कोशिश की गई है।

श्रद्धालुओं ने जताया विरोध

तीर्थ में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों ने कहा कि विज्ञापन के नाम पर आस्था का अपमान किया जा रहा है। उनका कहना था कि प्रचार के लिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। कई भक्तों ने इसे तीर्थ की छवि को धूमिल करने वाला मामला बताया।

शूटिंग की मिली थी अनुमति

देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शूटिंग की अनुमति पहले से ली गई थी, वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि शाम को अंतिम समय में अनुमति जारी की गई। इस बात ने और अधिक विवाद को जन्म दे दिया है कि जब धार्मिक स्थल पर शूटिंग को लेकर विरोध की संभावना थी तो प्रशासन ने अनुमति क्यों दी?

Updated on:

17 Sept 2025 10:58 am

Published on:

17 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: गलता तीर्थ में ‘लहंगे के एड शूट’ पर मचा बवाल, सेट अप के बीच मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर भक्तों ने जताई नाराजगी

