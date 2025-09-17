Jaipur: गलता तीर्थ में ‘लहंगे के एड शूट’ पर मचा बवाल, सेट अप के बीच मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर भक्तों ने जताई नाराजगी

Uproar During Lehnga Shoot Jaipur: जयपुर के प्रसिद्ध गलता जी तीर्थ परिसर में मंगलवार को एक लहंगा कंपनी द्वारा किया गया एड शूट विवादों में घिर गया। शूटिंग के दौरान मौजूद मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर तीर्थ में आए श्रद्धालुओं ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि इस तरह के शूट धार्मिक स्थान की पवित्रता और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। दरअसल शूटिंग के दौरान पूरे सेट अप के बीच मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर तीर्थ में आए भक्तों ने नाराजगी जताई। भक्तों ने कहा कि विज्ञापन के नाम पर धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल करने की कोशिश की गई है।