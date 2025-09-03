जयपुर में व्यापारियों पर अमेरिकी टैरिफ का असर, नहीं मिल रहा ऑर्डर, करोड़ों का जेम्स स्टोन होता था निर्यात



युवा जेम्स बिजनेसमैन एवं एक्सपोर्टर गौरव जैन का कहना है कि अब भारत को यूरोप, खाड़ी देशों और एशियाई बाजारों में भी और अधिक संभावनाएं तलाशनी होंगी, ताकि अमरीकी निर्भरता से बाहर निकलकर कारोबार को नई दिशा दी जा सके।

शहर का जेम्स स्टोन निर्यात कारोबार सिमट चुका है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो सैकड़ों व्यापारियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। कारोबारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस संकट की घड़ी में मदद के लिए नई नीतियां और प्रोत्साहन पैकेज लाए जाएं।

-डीपी खंडेलवाल, जेम्स बिजनेसमैन एवं एक्सपोर्टर