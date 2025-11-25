Vande Mataram Gallery: संविधान दिवस पर युवाओं से संवाद और वंदे मातरम् दीर्घा का होगा शुभारंभ

Rajasthan Assembly: जयपुर। संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान विधान सभा में लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना को समर्पित एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को विधान सभा डिजिटल संग्रहालय में नव निर्मित वंदे मातरम् दीर्घा का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। यह दीर्घा राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार की गई है, जिसमें इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक पक्षों को 37 पैनलों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है।