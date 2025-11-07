Vande Mataram : वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष आज पूरे, देशभक्ति के रंग में रंगेगा राजस्थान, जयपुर से होगा भव्य आगाज

Vande Mataram : राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले "वंदे मातरम@150" महाअभियान का शुक्रवार को शुभारंभ होगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह सुबह 7.30 बजे एसएमएस स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 50 हजार लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे। प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे।