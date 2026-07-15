Vasundhara Raje : ‘दुश्मनी जम के करो पर…’, Ex CM की पक्ष-विपक्ष के नेताओं को नसीहत, सुनाया भैरों सिंह-सुखाड़िया का दिलचस्प किस्सा

अपने संबोधन के दौरान वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखवात और सबसे लंबे समय तक सीएम रहे मोहनलाल सुखाड़िया का एक बेहद दिलचस्प और अनोखा किस्सा याद किया। राजे ने कहा, "एक दौर था जब भैरों सिंह जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी के बीच सदन में तीखी बहस होती थी, दोनों एक-दूसरे पर राजनीतिक हमले करते थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही खत्म होती थी, दोनों नेता एक ही पान की दुकान पर साथ खड़े होकर पान खाते हुए आपस में बातें करते थे। उनके बीच विचारधारा की लड़ाई थी, पर आपसी दुश्मनी या मनभेद नहीं था।"