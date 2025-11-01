Rajasthan: VDO सीधी भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ये जान लें निर्देश

राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, फोटो पत्रिका
VDO Direct Recruitment Exam– 2025: राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा- 2025 का आयोजन 2 नंवबर को होगा। प्रदेश के 38 जिलों में 1570 केंद्रों पर एक पारी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। परीक्षा में पंजीकृत 5.4 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।
कर्मचारी चयन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के कुल 38 जिलों में 2 नवंबर को एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर जिले में 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर जिले में 93 हजार 588 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
ग्राम विकास अधिकारी के 850 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर स्थित जिला कलक्ट्रेट में परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां अभ्यर्थी कोई भी परेशानी होने पर फोन नंबर 0141- 2206699 पर संपर्क कर सकेंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे के बाद एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए कम से कम दो घंटे पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, बैग, पानी की बोतल, किताबें, नोटबुक, पेनड्राइव, व्हाइटनर, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक ले जाने की सख्त मनाही होगी। परीक्षार्थियों को केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन साथ लाने की अनुमति होगी।
परीक्षा में कुल 160 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, कृषि, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल होंगे। परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
