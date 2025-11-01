Rajasthan: VDO सीधी भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ये जान लें निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे के बाद एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए कम से कम दो घंटे पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, बैग, पानी की बोतल, किताबें, नोटबुक, पेनड्राइव, व्हाइटनर, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक ले जाने की सख्त मनाही होगी। परीक्षार्थियों को केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन साथ लाने की अनुमति होगी।