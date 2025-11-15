धार्मिक भावनाएं आहतः वेज पिज्जा मंगाया, खाया तो निकला नॉनवेज, ब्राह्मण युवक ने किया केस दर्ज

इस पूरी घटना के बाद गौतम ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी और बाद में सभी लोग थाने गए। पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। बाद में धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया। मामले की जांच की जा रही है। कंपनी के आउटलेट से पिज्जा डिलीवरी करने वाले की तलाश की जा रही है। जिसने पिज्जा पैक किया उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उधर इस घटना से गौतम नाम का युवक सदमे में है।