धार्मिक भावनाएं आहतः वेज पिज्जा मंगाया, खाया तो निकला नॉनवेज, ब्राह्मण युवक ने किया केस दर्ज

राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने वैशाली नगर थाने में केस दर्ज कराया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना कल शाम की बताई जा रही है।
दर्ज रिपोर्ट के आधार पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने बताया कि इलाके में रहने वाले तुषार गौमत नाम के युवक ने कल शाम मशहूर फूड चेन कंपनी से पिज्जा ऑर्डर किया था। ऑन लाइन इस ऑर्डर के कुछ देर बाद ही पिज्जा घर पहुंचाया गया, लेकिन उसे खाने के बाद अजीब सा टेस्ट आया। गौतम ने पुलिस को बताया कि जब उसने पिज्जा का बॉक्स देखा तो वह अंदर तक हिल गया। वह एक नॉनवेज पिज्जा था, जिसे गौतम ने खा लिया था।
इस पूरी घटना के बाद गौतम ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी और बाद में सभी लोग थाने गए। पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। बाद में धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया। मामले की जांच की जा रही है। कंपनी के आउटलेट से पिज्जा डिलीवरी करने वाले की तलाश की जा रही है। जिसने पिज्जा पैक किया उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उधर इस घटना से गौतम नाम का युवक सदमे में है।
