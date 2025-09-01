Rain Alert : 2 सितंबर के लिए आ गई नई चेतावनी, 7 जिलों में अति भारी बारिश का Orange Alert, रहें सावधान

वहीं शाहपुरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार तड़के चार बजे से लगातार हुई तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। दो बांध ओवरफ्लो होने तथा नाले उफान पर होने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बिलिया ग्राम पंचायत के देवरी गांव में आठ कच्चे मकान ढह गए। शाहपुरा पुलिस चौकी जलमग्न हो गई, जहां प्रभारी कक्ष, मालखाना और बैरक में 2.5 फीट पानी भर गया। कई घरों और निचली दुकानों में पानी घुस गया। जलभराव से नगर के मुख्य मार्गो चौराहों पर कई बार लंबे जाम लगे।