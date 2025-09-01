Rain Alert : 2 सितंबर के लिए आ गई नई चेतावनी, 7 जिलों में अति भारी बारिश का Orange Alert, रहें सावधान

राजस्थान में सितंबर महीने में मानसून की जमकर मेहरबानी बनी हुई है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने 2 सितंबर के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर और खैरतल-तिजारा में अति भारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक में भारी बारिश बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं शाहपुरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार तड़के चार बजे से लगातार हुई तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। दो बांध ओवरफ्लो होने तथा नाले उफान पर होने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बिलिया ग्राम पंचायत के देवरी गांव में आठ कच्चे मकान ढह गए। शाहपुरा पुलिस चौकी जलमग्न हो गई, जहां प्रभारी कक्ष, मालखाना और बैरक में 2.5 फीट पानी भर गया। कई घरों और निचली दुकानों में पानी घुस गया। जलभराव से नगर के मुख्य मार्गो चौराहों पर कई बार लंबे जाम लगे।
भीमसागर बांध पर दो फीट चादर चलने से ढिकोला, करमड़ास और रासेड की पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने से शाहपुरा-कोटड़ी मार्ग सहित कई गांवों का संपर्क टूट गया। ईटमारिया से भीलवाड़ा और शाहपुरा-आसींद मार्ग पर समेलिया के आसपास के गांवों में आवागमन ठप हो गया। उम्मेदसागर बांध भी छलकने की कगार पर है। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता शमीम खान ने बताया कि रात 3 से सुबह 9 बजे तक 56 मिमी बारिश दर्ज की गई।