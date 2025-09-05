Very Heavy Rainfall 5 September: राजस्थान में आज झमाझम बरसात, 5 जिलों में अतिभारी, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan weather news: जयपुर। राजस्थान में आज भी कई जिलों में भारी व अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत अगले दो सप्ताह राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज पांच जिलों में अतिभारी व 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

अब पांच सितम्बर की बात करते हैं कि पांच जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर जिलों में आज अतिभारी बारिश आ सकती है। इसके अलावा 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

अजमेर, अलवर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी,चित्तौडग़ढ़, जयपुर, दौसा, झालवाड़, खैरथल-तिजारा, कोटा, सिरोही, टोंक, डीडवाना-कुचामन, नागौर और पाली जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है।