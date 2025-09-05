Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Very Heavy Rainfall 5 September: राजस्थान में आज झमाझम बरसात, 5 जिलों में अतिभारी, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan monsoon update: राजस्थान में आज भी कई जिलों में भारी व अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत अगले दो सप्ताह राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज पांच जिलों में अतिभारी व 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

Rajasthan weather
Rajasthan weather

Rajasthan weather news: जयपुर। राजस्थान में आज भी कई जिलों में भारी व अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत अगले दो सप्ताह राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज पांच जिलों में अतिभारी व 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
अब पांच सितम्बर की बात करते हैं कि पांच जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर जिलों में आज अतिभारी बारिश आ सकती है। इसके अलावा 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
अजमेर, अलवर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी,चित्तौडग़ढ़, जयपुर, दौसा, झालवाड़, खैरथल-तिजारा, कोटा, सिरोही, टोंक, डीडवाना-कुचामन, नागौर और पाली जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Holidays: इस बार सितम्बर में छुट्टियों की बरसात, मिलेंगे दो लम्बे वीकेंड, बना लीजिए घूमने-फिरने का प्लान
जयपुर
Public Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 11:18 am

Published on:

05 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Very Heavy Rainfall 5 September: राजस्थान में आज झमाझम बरसात, 5 जिलों में अतिभारी, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट