Vijayadashami: गली-गली रावण खड़े, खात्मा करने वाले चुप,पुतला नहीं, सोच जलाने की जरूरत

जयपुर शहर की सड़कों, गली और नुक्कड़ पर रावण सिर्फ दशहरे के दिन जलता है। लेकिन वर्ष भर हमारे बीच दिखता है। कभी फुटपाथ पर कब्जा जमाए दुकानदार के रूप में, कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते बाइक सवार में तो कभी बच्चियों की चीखों में। विजयादशमी का पर्व हमें हर साल याद दिलाता है कि बुराई का अंत संभव है, लेकिन सवाल यह है कि आज के रावणों का वध कौन करेगा? वध करने वाले कब तक रहेंगे मौन? इस बार सिर्फ पुतला जलाकर संतुष्ट न हों। अपने भीतर राम को जगाएं। ट्रैफिक, अतिक्रमण, महिला सुरक्षा और अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं। स्कूल-कॉलेज, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक समूहों को आगे आकर संवाद, रैलियों और कार्यक्रमों के जरिये बदलाव की मशाल जलानी होगी। पत्रिका टीम ने शहर में रावण का रूप ले चुकी बुराइयों, समस्याओं और मुद्दों की पड़ताल की…। जरूरत साफ नजर आई..रावण तो खूब हैं…लेकिन वध करने वाले मौन हैं…।