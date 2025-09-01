Voting Day Holiday: मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश, तीन सितम्बर को होगा उपचुनाव

जयपुर. हैरिटेज निगम के वार्ड-63 में उप चुनाव हो रहे हैं। अभी प्रचार का दौर चल रहा है। तीन सितम्बर को वोट डाले जाएंगे। भले ही नए पार्षद का कार्यकाल बमुश्किल तीन माह का ही हो, लेकिन यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। वार्ड में करीब 8132 मतदाता हैं। भाजपा-कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। प्रत्याशी आठ से दस घंटे तक प्रचार कर रहे हैं। वोट लेने के लिए जनता से खूब वादे कर रहे हैं। दरअसल, वार्ड पार्षद सुशीला मीणा के देहांत के बाद वार्ड में उप चुनाव करवाए जा रहे हैं।