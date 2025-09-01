Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Voting Day Holiday: मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश, तीन सितम्बर को होगा उपचुनाव

Paid Leave for Workers: 3 सितंबर को होगा नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के रिक्त पद के लिए उपचुनाव, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 01, 2025

Public holiday
प्रतीकात्मक तस्वीर

By-Election: जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार को नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के रिक्त पद के लिए उपचुनाव आयोजित होंगें। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 के उप चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देय होगा।

हैरिटेज निगम में 8132 मतदाता चुनेंगे तीन माह का पार्षद!

जयपुर. हैरिटेज निगम के वार्ड-63 में उप चुनाव हो रहे हैं। अभी प्रचार का दौर चल रहा है। तीन सितम्बर को वोट डाले जाएंगे। भले ही नए पार्षद का कार्यकाल बमुश्किल तीन माह का ही हो, लेकिन यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। वार्ड में करीब 8132 मतदाता हैं। भाजपा-कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। प्रत्याशी आठ से दस घंटे तक प्रचार कर रहे हैं। वोट लेने के लिए जनता से खूब वादे कर रहे हैं। दरअसल, वार्ड पार्षद सुशीला मीणा के देहांत के बाद वार्ड में उप चुनाव करवाए जा रहे हैं।

मैदान में ये प्रत्याशी-

कांग्रेस: भानु सैनी

भाजपा: रितु नंदवाना

निर्दलीय: सीमा मीणा

(सीमा मीणा की सास सुशीला मीणा पहले पार्षद थीं।)

लम्बे समय था पद रिक्त

नगर निकाय में रिक्त पद होने पर निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन की ओर से किया जाता है। उक्त वार्ड में लम्बे समय से पद रिक्त था। इस वजह से उप चुनाव करवाया जा रहा है। हालांकि, यहां पार्षद का कार्यकाल बेहद कम रहेगा।

-अशोक सिंह, पूर्व विधि निदेशक

01 Sept 2025 09:41 pm

01 Sept 2025 09:35 pm

