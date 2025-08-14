By-Elections: शहरी निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान 21 अगस्त को

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज कॉप सिटीजन एप में नया हैल्पलाइन फीचर जोड़ा है, जिससे अब आवश्यक हेल्पलाइन नंबर सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इस ऐप के माध्यम से पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन और अन्य जरूरी सेवाओं के नंबर एक क्लिक पर मिल सकेंगे। इस फीचर में नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाओं को जोड़ा गया है। आपात कालीन सेवाओं के तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं तक त्वरित पहुंच मिलेगी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन का विकल्प ऑनलाइन अपराध या साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, जो डिजिटल युग में बेहद जरूरी है।