Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

By-Elections: शहरी निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान 21 अगस्त को

Rajasthan Municipal By-Polls: राज्य के शहरी निकायों में गत 31 मई तक रिक्त हुई 4 सीटों पर 21 अगस्त को उप चुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 14, 2025

Rajasthan Municipal Elections
Photo- Patrika Network

Urban Local Bodies By-Elections: जयपुर। राज्य के शहरी निकायों में गत 31 मई तक रिक्त हुई 4 सीटों पर 21 अगस्त को उप चुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राजाखेडा नगरपालिका के वार्ड नं. 9, नवलगढ़ नगरपालिका के वार्ड नं. 10, देवगढ़ नगरपालिका के वार्ड नं. 9 तथा खण्डेला नगरपालिका के वार्ड नं. 23 में उप चुनावों के लिए गत 5 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव नलिनी कठोतिया ने बताया कि मतगणना 22 अगस्त को प्रात: 9 बजे से होगी।

जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। गुरूवार, 14 अगस्त नामांकन वापस लेने की अन्तिम तिथि थी।

ये भी पढ़ें

Emergency Services: अब पुलिस, एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन एक क्लिक पर, इस एप पर सभी सुविधाएं
जयपुर
राज कॉप सिटीजन एप से मिलेगी बच्चों और महिलाओं को त्वरित मदद

अब पुलिस, एम्बुलेंस और महिला हेल्पलाइन एक क्लिक पर

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज कॉप सिटीजन एप में नया हैल्पलाइन फीचर जोड़ा है, जिससे अब आवश्यक हेल्पलाइन नंबर सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इस ऐप के माध्यम से पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन और अन्य जरूरी सेवाओं के नंबर एक क्लिक पर मिल सकेंगे। इस फीचर में नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाओं को जोड़ा गया है। आपात कालीन सेवाओं के तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं तक त्वरित पहुंच मिलेगी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन का विकल्प ऑनलाइन अपराध या साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, जो डिजिटल युग में बेहद जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Good News: पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू, अजमेर-बीकानेर रेल संपर्क को मिलेगी रफ्तार
जयपुर
Rail Line

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 04:20 pm

Published on:

14 Aug 2025 04:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / By-Elections: शहरी निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान 21 अगस्त को

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.