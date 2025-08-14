By-Elections: शहरी निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान 21 अगस्त को

Urban Local Bodies By-Elections: जयपुर। राज्य के शहरी निकायों में गत 31 मई तक रिक्त हुई 4 सीटों पर 21 अगस्त को उप चुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राजाखेडा नगरपालिका के वार्ड नं. 9, नवलगढ़ नगरपालिका के वार्ड नं. 10, देवगढ़ नगरपालिका के वार्ड नं. 9 तथा खण्डेला नगरपालिका के वार्ड नं. 23 में उप चुनावों के लिए गत 5 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव नलिनी कठोतिया ने बताया कि मतगणना 22 अगस्त को प्रात: 9 बजे से होगी।
जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। गुरूवार, 14 अगस्त नामांकन वापस लेने की अन्तिम तिथि थी।
जयपुर। राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज कॉप सिटीजन एप में नया हैल्पलाइन फीचर जोड़ा है, जिससे अब आवश्यक हेल्पलाइन नंबर सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इस ऐप के माध्यम से पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन और अन्य जरूरी सेवाओं के नंबर एक क्लिक पर मिल सकेंगे। इस फीचर में नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाओं को जोड़ा गया है। आपात कालीन सेवाओं के तहत पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं तक त्वरित पहुंच मिलेगी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन का विकल्प ऑनलाइन अपराध या साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, जो डिजिटल युग में बेहद जरूरी है।