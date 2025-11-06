Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में होंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन, भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की स्वर लहरियों से गूंजेगा श्याम नाम

Jaipur News: जयपुर में 9 नवंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री श्याम महोत्सव 2025 का आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन के प्रेम मंदिर की झलक दिखाई देगी। भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा अपनी भक्ति संध्या से माहौल भक्तिमय करेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

फोटो: पत्रिका

Shri Shyam Mahotsav 2025: जयपुर शहर एक बार फिर बाबा श्याम की भक्ति में रंगने को तैयार है। श्याम भक्त सेवा परिवार समिति जयपुर की ओर से श्री श्याम महोत्सव 2025 कार्यक्रम नौ नवंबर रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:15 से होगी।

इस मौके पर स्टेडियम भक्ति तीर्थ में तब्दील होगा, जहां हजारों श्रद्धालु श्याम नाम के जयघोषों में डूबेंगे। इत्र वर्षा, अखंड संकीर्तन, झांकियां, एक से बढ़कर एक फूलों की महक के बीच देश के नामचीन कलाकार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में देश-प्रदेश के संत-महात्मा शिरकत करेंगे। संरक्षक पवन डिडवानियां और अध्यक्ष निर्मल गुप्ता ने बताया कि 'भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। भक्ति संध्या में भजनों की स्वर लहरियां गूंजेंगी।'

यह होगा खास

महासचिव डॉ. एस.पी.यादव, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि भक्तों को स्टेडियम में वृंदावन का प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा। थीम परंपरा से आधुनिकता की ओर रखी गई है। राजू खंडेलवाल (मुंबई), पप्पू बेधड़क (कानपुर), महेंद्र स्वामी, दास महेंद्र, गोपाल सेन, निशा गोविन्द शर्मा, आशीष शर्मा (आशु), मनोज शर्मा, खुशी शर्मा (झारखंड) सहित अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे। भक्ति में सौभाग्य का संगम कार्यक्रम में भक्तों को सम्मानित किया जाएगा।

तैयारियों को दिया अंतिम रूप

मनोज अग्रवाल ने बताया कि लक्की ड्रा के जरिए विजेता को सोने के बाबा श्याम स्वरूप का चित्र, राधा-कृष्ण चित्र सहित अन्य उपहार भेंट किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष सुभाष मित्तल, सचिव धर्मेंद्र व्यास, सचिव कैप्टन महेन्द्र यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल पार्किंग क्षेत्र, प्रसाद वितरण केंद्र, पेयजल सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। प्रधान कार्यालय में आयोजित बैठक में आयोजन की अंतिम तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यकारिणी के अतिरिक्त प्रकाश मित्तल, अमित शर्मा, रोहित शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेश शर्मा, नवीन कुमार मौजूद रहे।

दो दिवसीय नायक प्रशिक्षण शिविर ऋषिकेश में

विप्र फाउंडेशन देशभर के अपने पांच सौ पदाधिकारियों को नेतृत्व-प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह विशेष आयोजन आगामी 10 और 11 जनवरी को ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में होगा। संस्थापक सुशील ओझा और शिविर संयोजक डॉ. सुनील शर्मा ने बताया कि शिविर के दो दिनों में कुल सात सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र का विषय ‘आरोहण’ तथा समापन सत्र का विषय ‘उन्नत समाज–समर्थ राष्ट्र’ होगा। जयपुर से बड़ी संंख्या में समाज जन शिरकत करेंगे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Bulldozer Action: जयपुर में फिर JDA की बड़ी कार्रवाई, 69 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण; 2 नई अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त
जयपुर
Jaipur-Bulldozer-Action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 01:14 pm

Published on:

06 Nov 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में होंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन, भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की स्वर लहरियों से गूंजेगा श्याम नाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां 22KM के दायरे में बनेंगे 3 बड़े फ्लाईओवर, 95 करोड़ रुपए होंगे खर्च; लाखों लोगों को होगा फायदा

flyover
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व फूल गोभी हो रहे सस्ते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

जयपुर

राजस्थान में ‘पुष्पा स्टाइल’ तस्करी का खुलासा: पानी के टैंकर में पकड़ा 1 करोड़ का नशा, पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

जयपुर

भाई को शराब पिलाकर काम पर छोड़ आता, फिर घर पर आकर भाभी के साथ… महिला के खुलासे से पुलिस शॉक्ड

जयपुर

Garlic Cultivation : लहसुन की खेती से हो सकती है बंपर कमाई, बस किसान आजमाए ये 5 वैज्ञानिक ट्रिक

Garlic cultivation can generate huge profits farmers should simply try these 5 scientific tricks
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.