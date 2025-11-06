जयपुर में होंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन, भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की स्वर लहरियों से गूंजेगा श्याम नाम

मनोज अग्रवाल ने बताया कि लक्की ड्रा के जरिए विजेता को सोने के बाबा श्याम स्वरूप का चित्र, राधा-कृष्ण चित्र सहित अन्य उपहार भेंट किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष सुभाष मित्तल, सचिव धर्मेंद्र व्यास, सचिव कैप्टन महेन्द्र यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल पार्किंग क्षेत्र, प्रसाद वितरण केंद्र, पेयजल सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। प्रधान कार्यालय में आयोजित बैठक में आयोजन की अंतिम तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यकारिणी के अतिरिक्त प्रकाश मित्तल, अमित शर्मा, रोहित शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेश शर्मा, नवीन कुमार मौजूद रहे।