जयपुर में होंगे वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन, भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की स्वर लहरियों से गूंजेगा श्याम नाम

Shri Shyam Mahotsav 2025: जयपुर शहर एक बार फिर बाबा श्याम की भक्ति में रंगने को तैयार है। श्याम भक्त सेवा परिवार समिति जयपुर की ओर से श्री श्याम महोत्सव 2025 कार्यक्रम नौ नवंबर रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:15 से होगी।
इस मौके पर स्टेडियम भक्ति तीर्थ में तब्दील होगा, जहां हजारों श्रद्धालु श्याम नाम के जयघोषों में डूबेंगे। इत्र वर्षा, अखंड संकीर्तन, झांकियां, एक से बढ़कर एक फूलों की महक के बीच देश के नामचीन कलाकार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में देश-प्रदेश के संत-महात्मा शिरकत करेंगे। संरक्षक पवन डिडवानियां और अध्यक्ष निर्मल गुप्ता ने बताया कि 'भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। भक्ति संध्या में भजनों की स्वर लहरियां गूंजेंगी।'
महासचिव डॉ. एस.पी.यादव, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि भक्तों को स्टेडियम में वृंदावन का प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा। थीम परंपरा से आधुनिकता की ओर रखी गई है। राजू खंडेलवाल (मुंबई), पप्पू बेधड़क (कानपुर), महेंद्र स्वामी, दास महेंद्र, गोपाल सेन, निशा गोविन्द शर्मा, आशीष शर्मा (आशु), मनोज शर्मा, खुशी शर्मा (झारखंड) सहित अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे। भक्ति में सौभाग्य का संगम कार्यक्रम में भक्तों को सम्मानित किया जाएगा।
मनोज अग्रवाल ने बताया कि लक्की ड्रा के जरिए विजेता को सोने के बाबा श्याम स्वरूप का चित्र, राधा-कृष्ण चित्र सहित अन्य उपहार भेंट किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष सुभाष मित्तल, सचिव धर्मेंद्र व्यास, सचिव कैप्टन महेन्द्र यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल पार्किंग क्षेत्र, प्रसाद वितरण केंद्र, पेयजल सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। प्रधान कार्यालय में आयोजित बैठक में आयोजन की अंतिम तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यकारिणी के अतिरिक्त प्रकाश मित्तल, अमित शर्मा, रोहित शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेश शर्मा, नवीन कुमार मौजूद रहे।
विप्र फाउंडेशन देशभर के अपने पांच सौ पदाधिकारियों को नेतृत्व-प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह विशेष आयोजन आगामी 10 और 11 जनवरी को ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में होगा। संस्थापक सुशील ओझा और शिविर संयोजक डॉ. सुनील शर्मा ने बताया कि शिविर के दो दिनों में कुल सात सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र का विषय ‘आरोहण’ तथा समापन सत्र का विषय ‘उन्नत समाज–समर्थ राष्ट्र’ होगा। जयपुर से बड़ी संंख्या में समाज जन शिरकत करेंगे।
