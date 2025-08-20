Weather Alert 20 August: अगले 3 घंटे में इन 5 जिलों में आ सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan weather alert: जयपुर। मौसम विभाग ने राजस्थान के पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने 20 अगस्त को सुबह दस बजे अलर्ट जारी किया है। इसके तहत राजस्थान के गंगानगर, कोटा, झालावाड़, बारां व चित्तौडगढ़़ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले तीन घंटों के लिए यह अलर्ट है।

इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।