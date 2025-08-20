Patrika LogoSwitch to English

Weather Alert 20 August: अगले 3 घंटे में इन 5 जिलों में आ सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Low Pressure System Bay of Bengal: मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने के कारण अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय रहेगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियों की प्रबल संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 20, 2025

IMD warning for heavy to very heavy rain
Rain (Image: Patrika)

Rajasthan weather alert: जयपुर। मौसम विभाग ने राजस्थान के पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने 20 अगस्त को सुबह दस बजे अलर्ट जारी किया है। इसके तहत राजस्थान के गंगानगर, कोटा, झालावाड़, बारां व चित्तौडगढ़़ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले तीन घंटों के लिए यह अलर्ट है।
इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने के कारण अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय रहेगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियों की प्रबल संभावना है।

