Weather Alert: राजस्थान में देर रात तक तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट

इस पर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की है। वहीं, जयपुर शहर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाडा, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, जोधपुर, पाली, बाडमेर व जालोर जिलों समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इसे येलो अलर्ट में रखा है।