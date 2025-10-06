Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert: राजस्थान में देर रात तक तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan weather news: जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट, हल्की से मध्यम बारिश के आसार

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 06, 2025

Heavy rain new

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू (फोटो-पत्रिका)

Heavy Rainfall warning: जयपुर। मौसम विभाग ने आज 6 अक्टूबर को राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी (नाउकास्ट वार्निंग) जारी की है। विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, सवाईमाधोपुर व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे के दौरान तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

इस पर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की है। वहीं, जयपुर शहर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाडा, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, जोधपुर, पाली, बाडमेर व जालोर जिलों समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विभाग ने इसे येलो अलर्ट में रखा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

06 Oct 2025 05:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: राजस्थान में देर रात तक तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

