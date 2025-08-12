Weather Warning: देर रात बदला मौसम, 3 जिलों में बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में देर रात कुछ जिलों में मौसम बदल गया। इन जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने मंगलवार देर रात 10 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के तीन जिलों को यलो अलर्ट में शामिल किया है।
मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले में अगले तीन घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा इन तीनों जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और अधिकतम तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है।
जयपुर। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग ने अब 16 अगस्त को राजस्थान के दो संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत 16 अगस्त को उदयपुर व कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढोत्तरी देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को और कोटा व उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।