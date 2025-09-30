Patrika LogoSwitch to English

Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, सातवां अलर्ट जारी, अगले 2 घंटे में 21 जिलों में बारिश की संभावना

Rajasthan Weather: मौसम विभाग के अनुसार चूरू, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 30, 2025

जयपुर में हुई बारिश के हालात। फोटो-पत्रिका।

जयपुर में हुई बारिश के हालात। फोटो-पत्रिका।

Heavy Rainfall: जयपुर। राजस्थान में सितम्बर माह के अंतिम दिन बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग भी सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। विभाग ने अब दोपहर तीन बजे सातवांव अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत आज शाम छह बजे तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार चूरू, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना है।
इसी तरह अजमेर, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, जोधपुर, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।

अक्टूबर की शुरूआत में भी होगी बारिश

इधर मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में अक्टूबर माह की शुरूआत में भी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं, 5 से 8 अक्टूबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिससे प्रदेश में बारिश होने की संभावना अधिक है।

