Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, सातवां अलर्ट जारी, अगले 2 घंटे में 21 जिलों में बारिश की संभावना

Heavy Rainfall: जयपुर। राजस्थान में सितम्बर माह के अंतिम दिन बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग भी सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। विभाग ने अब दोपहर तीन बजे सातवांव अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत आज शाम छह बजे तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार चूरू, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना है।

इसी तरह अजमेर, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, जोधपुर, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।