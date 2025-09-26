Monsoon Withdrawal: राजस्थान से मानसून की हो गई विदाई, फिर भी कुछ हिस्सों में बरसेंगे मेघ, जानें क्यों ?

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, वर्तमान में उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर (WML) बना हुआ है। इसके प्रभाव से 27 सितंबर तक यह सिस्टम और अधिक सक्रिय होकर अवदाब (Depression) का रूप ले सकता है। इसके चलते दक्षिणी ओडिशा व उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से राजस्थान में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।