Monsoon Withdrawal: राजस्थान से मानसून की हो गई विदाई, फिर भी कुछ हिस्सों में बरसेंगे मेघ, जानें क्यों ?

Weather Update: जयपुर। प्रदेश में मानसून ने इस बार सामान्य से चार दिन पहले ही विदाई ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर तक राजस्थान के सभी हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। हालांकि मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, वर्तमान में उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर (WML) बना हुआ है। इसके प्रभाव से 27 सितंबर तक यह सिस्टम और अधिक सक्रिय होकर अवदाब (Depression) का रूप ले सकता है। इसके चलते दक्षिणी ओडिशा व उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से राजस्थान में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
राज्य में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले चार से पांच दिन मौसम शुष्क बना रहेगा।
मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता को सलाह दी है कि वे आने वाले दिनों में मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतें।