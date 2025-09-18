Weather Update: राजस्थान में पिछले 24 घंटे में यहां हुई सर्वाधिक बारिश और चूरू में रहा सबसे अधिक तापमान

Rajasthan Rain Update: जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रहा।
राज्य में सर्वाधिक 38.0 मिमी बारिश भरतपुर जिले के भुसावर में रिकॉर्ड की गई। चुरू में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सिरोही न्यूनतम 18.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार, बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
वहीं कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि शेष क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहेगा।