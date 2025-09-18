Weather Update: राजस्थान में पिछले 24 घंटे में यहां हुई सर्वाधिक बारिश और चूरू में रहा सबसे अधिक तापमान

Rajasthan Rain Update: जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रहा।