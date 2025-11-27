Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में आज बारिश की संभावना

प्रदेश में सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बीते एक दिन में शहरों में रात के तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को फतेहपुर में रात का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा वनस्थली में 9.3, अलवर में 6.5, पिलानी में 7.5, सीकर में 4, चूरू में 5.6, श्रीगंगानगर में 8.7, नागौर में 5.2, करौली में 7.1, दौसा में 6.5, लूणकरणसर में 4.5, झुंझुनूं में 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में कल न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।