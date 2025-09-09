Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग ने आज 9 सितम्बर को राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में आज से आगामी एक सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने हुए केवल छिटपुट स्थान पर हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने वह 11 सितंबर से अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।