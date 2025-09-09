Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग ने आज 9 सितम्बर को राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 09, 2025

Weather Update Meteorological Department Alert 9 September Rajasthan in these 2 districts light to moderate Rain
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग ने आज 9 सितम्बर को राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में आज से आगामी एक सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने हुए केवल छिटपुट स्थान पर हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने वह 11 सितंबर से अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।

बाड़मेर के नोखडा में 82 M.M. बारिश दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सबसे अधिक बाड़मेर के नोखडा में 82 M.M. बारिश दर्ज हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर 34.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत
जयपुर
Jaipur Railway Station Tragic Accident Udaipur Famous Doctor died while getting off a moving train

जयपुर का मौसम आज है गरम

जयपुर में 9 सितम्बर को दोपहर 2 बजे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। आज जयपुर का मौसम कुछ गरम है।

राजस्थान में 63 फीसदी बांध फुल

राजस्थान में इस मानसून में 108 साल में दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है। साल 1917 के मानसून सीजन में कुल 844.2 मिमी.बारिश हुई थी। वहीं, 2025 में अब तक 693.1 मिमी. बारिश हो चुकी है। इसका असर है कि इस बार राजस्थान में 63 फीसदी बांध फुल हाे चुके हैं।

अगले चार दिन तेज बारिश का कोई अलर्ट नहीं

मौसम विज्ञानियों ने राजस्थान में 10 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने और बारिश का दौर धीमा पड़ने की संभावना जताई है। अगले चार दिन तक कहीं भी तेज बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।

ये भी पढ़ें

खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, ‘लखपति गरीबों’ की सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी सूची
जयपुर
Rajasthan Food Security Scheme New Update Lakhpati Poor List will be Displayed in Public Places GiveUp Campaign

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.