Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather 9 September : मौसम विभाग ने आज 9 सितम्बर को राजस्थान के इन 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर व आस-पास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में आज से आगामी एक सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने हुए केवल छिटपुट स्थान पर हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट होने वह 11 सितंबर से अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सबसे अधिक बाड़मेर के नोखडा में 82 M.M. बारिश दर्ज हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर 34.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जयपुर में 9 सितम्बर को दोपहर 2 बजे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। आज जयपुर का मौसम कुछ गरम है।
राजस्थान में इस मानसून में 108 साल में दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है। साल 1917 के मानसून सीजन में कुल 844.2 मिमी.बारिश हुई थी। वहीं, 2025 में अब तक 693.1 मिमी. बारिश हो चुकी है। इसका असर है कि इस बार राजस्थान में 63 फीसदी बांध फुल हाे चुके हैं।
मौसम विज्ञानियों ने राजस्थान में 10 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने और बारिश का दौर धीमा पड़ने की संभावना जताई है। अगले चार दिन तक कहीं भी तेज बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।