जयपुर

Weather Update : राजस्थान में एक बार फिर पलटेगा मौसम, 31 जनवरी-1 फरवरी को बारिश की संभावना

Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर मौसम पलटेगा। राजस्थान में 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 29, 2026

Weather Update Meteorological Department Prediction Rajasthan weather change once again 31 January and 1 February Rain expected

सीकर में कोहरे से गुजरती ट्रेन। फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में एक बार फिर मौसम पलटेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 29-30 जनवरी को कहीं-कहीं सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इसी के साथ, एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

एक बार फिर सर्दी ने दिखाया असर

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही एक बार फिर सर्दी ने असर दिखाया है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन के अधिकतम तापमान में जहां सात डिग्री, वहीं रात के तापमान में छह डिग्री की गिरावट हुई है।

सबसे कम रात का पारा पाली में दर्ज

मौसम केंद्र के अनुसार सबसे कम रात का पारा पाली में 2.4 डिग्री दर्ज किया गया है। यहां बीते 24 घंटे में रात के तापमान में छह डिग्री तक गिरावट हुई है। दूसरी ओर, दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट कोटा में दर्ज की गई है। यहां अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री दर्ज किया गया। यहां बीते 24 घंटों में सात डिग्री तक तापमान में गिरावट हुई।

जिला - न्यूनतम तापमान
पाली 2.4
नागौर 5.7
सिरोही 6.9
बीकानेर 7.6
माउंट आबू 8.0
जैसलमेर 8.4
चित्तौड़गढ़ 9.0
सीकर 9.5
जयपुर 11.7
अलवर 11.0
अजमेर 9.6
दौसा 14.3
करौली 14.1
(डिग्री सेल्सियस)।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

