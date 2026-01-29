Weather Update : राजस्थान में एक बार फिर पलटेगा मौसम, 31 जनवरी-1 फरवरी को बारिश की संभावना

Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में एक बार फिर मौसम पलटेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 29-30 जनवरी को कहीं-कहीं सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इसी के साथ, एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।