Rajasthan : रेलवे का बड़ा फैसला, फरवरी माह में 50 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार देखते हुए 50 जोड़ी ट्रेनों में एक से 28 फरवरी तक अलग अलग समय में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।
रेलवे अधिकरियों के अनुसार लालगढ़-दिल्ली सराय-लालगढ़ ट्रेन, जयपुर-जोधपुर-जयपुर, अजमेर-अमृतसर-अजमेर ट्रेन, अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल व मदार-कोलकाता-मदार एक्सप्रेस समेत 50 जोड़ी ट्रेनों में अलग अलग श्रेणी के 124 कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।
रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए अजमेर से सोलापुर के बीच एक तरफा सुपरफास्ट ट्रेन दौड़ाने का निर्णय लिया है। खासबात है कि, ये ट्रेन वाया जयपुर होकर संचालित होगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार अजमेर-सोलापुर सुपरफास्ट एक तरफा स्पेशल ट्रेन गुरुवार को अजमेर से सुबह 9 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11.30 बजे सोलापुर पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाईमाधोपुर, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, कल्याण, लोणावला, पुणे, दाैंड व कुर्डुवाडी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग