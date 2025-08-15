Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का Prediction, थोड़ी देर में राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन 25 जिलों में थोड़ी देर में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, कोटा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघगर्जन, के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है।