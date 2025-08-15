Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का Prediction, थोड़ी देर में राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन 25 जिलों में थोड़ी देर में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, कोटा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघगर्जन, के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं-कहीं पर हल्की-मध्यम बारिश व कहीं-कहीं पर भारी बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश टोंक में 93 मिलीमीटर दर्ज की गई।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
राजधानी जयपुर में गुरुवार को मानसून सक्रिय हो गया। सुबह 10 बजे आसमान में काली घटाएं छा गईं। इसके बाद जमकर बारिश हुई। जयपुर के अलग-अलग इलाकों में रुक-रुक कर दोपहर 12 बजे तक बारिश का दौर चला। इससे दिन के तापमान में गिरावट आई और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। दोपहर 2 बजे जयपुर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।