Weather Update : रक्षाबंधन पर बारिश की चेतावनी! राजस्थान में 15 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

Weather Update : मौसम विभाग का Prediction है कि राजस्थान में रक्षाबंधन पर बारिश हो सकती है। जानें 9-10-11-12 अगस्त पर राजस्थान का कैसा रहेगा मौसम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 08, 2025

Weather Update Rain warning on Rakshabandhan Meteorological Department Prediction 15 August Rajasthan Weather will change
फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग का Prediction के अनुसार राजस्थान के कुछ इलाकों में रक्षाबंधन पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर-पश्चिम भाग में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इन 5 संभाग में बारिश का IMD अलर्ट

मौसम विभाग के Prediction के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि 9 अगस्त से उत्तरी-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

अगस्त के दूसरे सप्ताह में बदलेगा मौसम का मिजाज

अगस्त के दूसरे सप्ताह 15-21 अगस्त के दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आस-पास बारिश होने की संभावना है।

रारह में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश रारह (भरतपुर) में 20.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान में सबसे कम तापमान सिरोही दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह कल के तापमान से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

08 Aug 2025 02:44 pm

