Weather Update : रक्षाबंधन पर बारिश की चेतावनी! राजस्थान में 15 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के Prediction के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि 9 अगस्त से उत्तरी-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह राज्य में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।