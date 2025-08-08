8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा रोडवेज, चलेंगी स्पेशल बसें

Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बहनों के लिए खास होने वाला है। रोडवेज रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा। खाटूश्यामजी, सालासर, तनोट, सांवरिया सेठ, जसोल धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए स्पेशल बसें चलेंगी।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 08, 2025

RSRTC Roadways will provide free darshan of deities to sisters on Rakshabandhan special buses will run
फाइल फोटो पत्रिका

Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बहनों के लिए खास होने वाला है। जहां राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर 9-10 अगस्त को प्रदेश की सीमा के अंदर विभिन्न स्थानों के लिए बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। वहीं इस बार जोधपुर जिले की बहनों को रक्षाबन्धन के दिन बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का अवसर दिया है। जिसके लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी।

तनोट के लिए चलेंगी 2 नॉन स्टॉप बसें

रक्षाबंधन के दिन जोधपुर से तनोट के लिए रोडवेज की 2 नॉन स्टॉप राखी स्पेशल बसें चलेंगी। जो जोधपुर रोडवेज बस स्टैण्ड से सुबह 5 बजे व दूसरी बस सुबह 7 बजे चलाई जाएगी। जिसकी उसी दिन वापसी होगी।

ये भी पढ़ें

RSRTC : राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें, नई व्यवस्था से यात्रियों को हुई बड़ी राहत
जयपुर
RSRTC update: Rajasthan Roadways gets 288 new buses, passengers to get major relief from new system

धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए विशेष बसें

इस बार रोडवेज की अनूठी पहल के तहत रक्षाबंधन पर बहनों के लिए सांवरिया सेठ, सालासर बालाजी, जसोल, खाटूश्यामजी आदि धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए विशेष बसों का निशुल्क संचालन किया जाएगा।

अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी

रोडवेज के जोधपुर आगार स्तर पर आवश्यक तैयारियों के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उम्मेदसिंह, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज, जोधपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 32 साल बाद बढ़ा बंदियों का खुराक भत्ता
बीकानेर
Rajasthan Government Big Decision Prisoners Food Allowance increased after 32 years

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 12:19 pm

Published on:

08 Aug 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा रोडवेज, चलेंगी स्पेशल बसें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.