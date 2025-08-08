Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा रोडवेज, चलेंगी स्पेशल बसें

Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बहनों के लिए खास होने वाला है। जहां राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर 9-10 अगस्त को प्रदेश की सीमा के अंदर विभिन्न स्थानों के लिए बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। वहीं इस बार जोधपुर जिले की बहनों को रक्षाबन्धन के दिन बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का अवसर दिया है। जिसके लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी।
रक्षाबंधन के दिन जोधपुर से तनोट के लिए रोडवेज की 2 नॉन स्टॉप राखी स्पेशल बसें चलेंगी। जो जोधपुर रोडवेज बस स्टैण्ड से सुबह 5 बजे व दूसरी बस सुबह 7 बजे चलाई जाएगी। जिसकी उसी दिन वापसी होगी।
इस बार रोडवेज की अनूठी पहल के तहत रक्षाबंधन पर बहनों के लिए सांवरिया सेठ, सालासर बालाजी, जसोल, खाटूश्यामजी आदि धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए विशेष बसों का निशुल्क संचालन किया जाएगा।
रोडवेज के जोधपुर आगार स्तर पर आवश्यक तैयारियों के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उम्मेदसिंह, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज, जोधपुर