Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा रोडवेज, चलेंगी स्पेशल बसें

Rakshabandhan Festival : रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बहनों के लिए खास होने वाला है। जहां राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर 9-10 अगस्त को प्रदेश की सीमा के अंदर विभिन्न स्थानों के लिए बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। वहीं इस बार जोधपुर जिले की बहनों को रक्षाबन्धन के दिन बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का अवसर दिया है। जिसके लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी।