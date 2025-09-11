Weather Update: 24 घंटे में राजस्थान में कहीं भी नहीं हुई बारिश, आखिर क्यों ? अगले 7 दिन का भी जानें हाल

Rajasthan Dry weather: जयपुर। राजस्थान में अब मानसून ने करवट ले ली है। दिन भर धूप निकल रही है। भारी बारिश तो बहुत दूर की बात बूंदाबांदी भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ही पिछले चौबीस घंटे में राजस्थान में कहीं पर भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।

इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक बढोत्तरी होगी।