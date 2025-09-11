Weather Update: 24 घंटे में राजस्थान में कहीं भी नहीं हुई बारिश, आखिर क्यों ? अगले 7 दिन का भी जानें हाल

Rajasthan Dry weather: जयपुर। राजस्थान में अब मानसून ने करवट ले ली है। दिन भर धूप निकल रही है। भारी बारिश तो बहुत दूर की बात बूंदाबांदी भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ही पिछले चौबीस घंटे में राजस्थान में कहीं पर भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।
इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक बढोत्तरी होगी।
मौसम विभाग ने हालांकि एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की बात कही हैं, लेकिन वहीं एक सप्ताह बाद मौसम फिर करवट बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 17 सितम्बर से राजस्थान में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं।