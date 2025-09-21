Patrika LogoSwitch to English

IMD Warning: : देर रात पलटा मौसम, इन 4 जिलों में आ गई बारिश की चेतावनी

Weather Updateमौसम विभाग ने आज यानी 21 सितम्बर को देर रात दस बजे चेतावनी जारी कर चार जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व प्रतापगढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 21, 2025

Weather Update Meteorological Department Yellow Alert
फाइल फोटो पत्रिका

Monsoon Rain Alert: जयपुर। राजस्थान से यूं तो अब धीरे-धीरे मानसून अलविदा हो रहा है। लेकिन कुछ हिस्सों में अब भी बारिश के आसार बन रहे हैं।
मौसम विभाग ने आज यानी 21 सितम्बर को देर रात दस बजे चेतावनी जारी कर चार जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया है।
मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व प्रतापगढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पिछले चौबीस घंटों की बात की जाए तो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं पर भारी तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश भोपालसागर (चित्तौडगढ़) में 85.0 मिमी दर्ज हुई है।

Published on:

21 Sept 2025 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Warning: : देर रात पलटा मौसम, इन 4 जिलों में आ गई बारिश की चेतावनी

