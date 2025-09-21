IMD Warning: : देर रात पलटा मौसम, इन 4 जिलों में आ गई बारिश की चेतावनी

Monsoon Rain Alert: जयपुर। राजस्थान से यूं तो अब धीरे-धीरे मानसून अलविदा हो रहा है। लेकिन कुछ हिस्सों में अब भी बारिश के आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग ने आज यानी 21 सितम्बर को देर रात दस बजे चेतावनी जारी कर चार जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया है।

मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व प्रतापगढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।