Weather Update 23 January: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, 26-27 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Weather: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है।