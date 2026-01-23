Weather Update 23 January: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, 26-27 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Photo- Patrika
Rajasthan Weather: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं आम नागरिकों से खुले स्थानों पर बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बदलते मौसम से ठंड में भी इजाफा हो सकता है।
24 जनवरी को मौसम का मिजाज बदलेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रहेगी, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
