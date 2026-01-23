23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Weather Update 23 January: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, 26-27 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

बीकानेर, शेखावाटी और जयपुर संभाग में बदलेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश संभव। मौसम विभाग की चेतावनी: आकाशीय बिजली और तेज हवाओं से सतर्क रहने की अपील।

जयपुर

Rajesh Dixit

Jan 23, 2026

Rajasthan Weather: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं आम नागरिकों से खुले स्थानों पर बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बदलते मौसम से ठंड में भी इजाफा हो सकता है।

24 जनवरी को 20 जिलों में घने कोहरे की दस्तक

24 जनवरी को मौसम का मिजाज बदलेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रहेगी, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

23 Jan 2026 03:40 pm

23 Jan 2026 03:23 pm

जयपुर

