करवट लेगा मौसम, 14 शहरों में 20 डिग्री से नीचे पहुंचा पार, IMD ने दे दी अगले 2 सप्ताह की Rajasthan Weather Report

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान में बारिश के बाद मौसम फिर करवट लेने लगा है। ऐसे में बारिश का दौर थमने के बाद रात के पारे में गिरावट होने लगी है। राज्य के शहरों में रात के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। 14 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया है। सबसे कम रात का पारा सिरोही में 15.8 डिग्री दर्ज किया गया है वहीं जयपुर में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया है।
मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दो सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री से. गिरावट दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने व इसके बाद धीरे-धीरे पुनः 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से बेमौसम बारिश हो रही थी। अब चक्रवात का असर खत्म हो गया है और मौसम फिर से साफ होने लगा है। हालंकि सुबह-शाम सर्दी का अहसास होने लगा है।
हाल ही में हुई तेज बारिश ने खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि खेतों में बची-खुची फसल भी सही हालत में घर तक नहीं पहुंच पा रही है। किसान भीमराज मीणा ने बताया कि उनके खेत में प्रति बीघा केवल एक कट्टा, यानी 30 से 50 किलो सोयाबीन की ही उपज हुई है, जिससे उत्पादन लागत भी नहीं निकल पाई।
किसान ओमप्रकाश ने भी ऐसी ही स्थिति बताते हुए कहा कि उनके खेत में भी प्रति बीघा एक कट्टा ही उपज हो पाई है। किसान रामदयाल धाकड़ ने बताया कि उन्होंने कटी हुई फसल को धूप देखकर पलटवाया था, लेकिन दोपहर बाद फिर से बारिश हो गई, जिससे फसल फिर गीली हो गई और दोबारा मजदूरी का खर्च करना पड़ा।
सहायक कृषि अधिकारी धीरेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र के अधिकतर खेतों में प्रति बीघा एक कट्टा या आधा कट्टा सोयाबीन ही निकल पा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसल बीमा क्लेम के लिए खेत में हुए नुकसान का सर्वे कराने हेतु तुरंत फसल बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराएं।
