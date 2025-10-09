करवट लेगा मौसम, 14 शहरों में 20 डिग्री से नीचे पहुंचा पार, IMD ने दे दी अगले 2 सप्ताह की Rajasthan Weather Report

हाल ही में हुई तेज बारिश ने खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि खेतों में बची-खुची फसल भी सही हालत में घर तक नहीं पहुंच पा रही है। किसान भीमराज मीणा ने बताया कि उनके खेत में प्रति बीघा केवल एक कट्टा, यानी 30 से 50 किलो सोयाबीन की ही उपज हुई है, जिससे उत्पादन लागत भी नहीं निकल पाई।