जयपुर

राजस्थान: सस्ते सौदे में दगाबाज दुल्हनों से फेरे, शादीशुदा होकर भी रह जाते कुंवारे, पढ़ें खास रिपोर्ट

शादी कर घर बसाना महंगा पड़ने पर सस्ते सौदे में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र से लाईं जा रही धोखोबाज दुल्हनें वागड़ के युवाओं को शादीशुदा होकर भी कुंवारेपन का दंश दे जा रही हैं।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 17, 2025

AI Photo

बांसवाड़ा। शादी कर घर बसाना महंगा पड़ने पर सस्ते सौदे में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र से लाईं जा रही धोखोबाज दुल्हनें वागड़ के युवाओं को शादीशुदा होकर भी कुंवारेपन का दंश दे जा रही हैं। दलालों के जाल में फंसकर लाखों रुपए लेने के बाद कुछ दिन वैवाहिक सुख देकर दुल्हनें नकदी-जेवर बटोरकर फरार हो रही हैं।

औसतन हर साल पांच-सात ऐसे मामले सामने आ रहे। सामाजिक विश्लेषक बताते हैं कि इसके पीछे सजातीय विवाह के बेतहाशा खर्च और सामाजिक विषमताएं हैं। धोखे के शिकार युवाओं को दूसरी शादी के बाद सामाजिक स्तर पर नए रिश्ते भी नहीं मिल रहे। कई वैवाहिक मामले कानूनी पचड़ों में फंसे हैं और कईयों का पारिवारिक स्वरूप गड़बड़ाया गया है।

दूसरे राज्यों से क्यों ला रहे दुल्हनें?

-नौकरी-व्यवसाय जमने तक ब्याह नहीं करने को अड़े युवाओं को उम्र पार होने के बाद दुल्हन नहीं मिलती।
-निजी व पारिवारिक कमजोरियां समाज के सामने आना।
-समाजों में क्षेत्र में सजातीय योग्य दुल्हनों की कमी।
-कुछ समाजों में दुल्हन को 10-12 तोला सोना, नकदी, महंगे कपड़े, चांदी के जेवर आदि चढ़ाने के रिवाज से बेतहाशा खर्च।
-बिचौलियों और मैरिज ब्यूरो के जरिये शादी का खर्च केवल 5-7 लाख तक ही।
-अधेड़ उम्र के ब्याह से टले या विधुरों के लिए कम उम्र की दुल्हन ढूंढना।

ये केस जिन्होंने हिला दिया परिवारों को

केस-1 : जून, 2024
घाटोल क्षेत्र के युवक ने करीब चार लाख खर्च कर इंदौर की बताई युवती से शादी की। कुछ दिन बाद दुल्हन पिता की देखभाल के बहाने घर छोड़ गई और महाराष्ट्र में दूसरी शादी करते पकड़ी गई। केस पुलिस जांच में है।

केस-2 : फरवरी, 2024
सज्जनगढ़ क्षेत्र के राठधनराज गांव में नई दुल्हन ने परिवार को भोजन में विषाक्त मिलाकर बेहोश किया और 3 लाख व जेवरात लेकर फरार हो गई। शादी से पहले ही दलाल के जरिए सौदा हुआ था। बाद में ले-देकर मामला निबटाने से पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाई।

केस-3 : जुलाई, 2020
सदर इलाके के महेंद्र कलाल ने 3 लाख में शादी की। दुल्हन ‘पीहर’ जाने निकली तो महेंद्र भी गया। अगले दिन सैलाना (मप्र) में उसकी लाश मिली। हत्या व धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए। मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है।

केस-4 : अक्टूबर, 2021
सज्जनगढ़ के बाबूलाल (47) ने अपने से आधी उम्र की युवती से 1.40 लाख व 2 तोला सोना देकर शादी की। चार दिन बाद दुल्हन बाजार से लापता हो गई। बाद में वह पहले से विवाहित निकली। एफआईआर हुई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

डूंगरपुर जिले में भी हुए ऐसे खेले

दलाल के जरिए शादी, फिर भागी
साबला के एक युवक से 3 लाख रुपए लेकर भेरागढ़ एमपी के दलाल ने पुरवा वाराणसी उत्तरप्रदेश की युवती से 3 अगस्त 2021 को मंदिर में शादी करवाई। दलाल 21 अगस्त 2021 को साबला आया और राखी मनाने ले जाने के बहाने युवती को ले गया। युवती 50 हजार रुपए व जेवरात ले गई। पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में है।

लुटेरी दुल्हन ने 32 बार की शादी
2022 में सागवाड़ा थाना क्षेत्र जोगपुर गांव से एक दुल्हन रुपए व जेवरात लेकर भाग गई। पुलिस ने जबलपुर मध्यप्रदेश से दुल्हन को गिरफ्तार किया था। पूछताछ से पता चला कि लुटेरी दुल्हन इससे पहले 32 युवाओं से शादी कर चुकी है। मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है।

एक्सपर्ट बताते हैं… ये रखें ध्यान

-दलालों के झांसे न आएं।
-युवती से विवाह से पहले घर-परिवार की जानकारी जुटाएं।
-युवती के मकान व परिचितों की तस्दीक के बाद ही निर्णय करें।
-युवती-दलाल आदि के पहचान के ठोस दस्तावेज जुटाएं।
-सामाजिक स्तर पर मेल-मिलाप बढ़ाएं। एक-दूसरे के लिए तत्पर रहें।
-विवाह योग्य युवक-युवतियों का समाज स्तर पर डेटा बैंक बनाया जाए।

इनका कहना है…

विवाह संस्था पर भरोसा घटना चिंताजनक है। समय रहते परिणय नहीं होने पर मानसिकता पर प्रतिकूल असर पड़ता ही है। लिंगानुपात असंतुलन, कॅरियर के प्रति अतिसंवेदनशीलता और पारिवारिक-सामाजिक दबाव से युवा दलालों के चक्कर में फंस रहे हैं। इस क्रम से वैयक्तिक विघटन की दर बढ़ेगी, वहीं अविवाहितों को वृद्धावस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
-आशीष तलोदिया, समाजशास्त्र विभाग, श्रीगोविंद गुरु कॉलेज

Updated on:

17 Aug 2025 02:30 pm

Published on:

17 Aug 2025 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: सस्ते सौदे में दगाबाज दुल्हनों से फेरे, शादीशुदा होकर भी रह जाते कुंवारे, पढ़ें खास रिपोर्ट

