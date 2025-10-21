Rajasthan Rain Update: राजस्थान में क्या फिर होगी ‘झमाझम’ बारिश ? मौसम विभाग का आया Latest Update

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हनुमानगढ़ में सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार सुबह तक रुक-रुककर बारिश हुई, जबकि चूरू और झुंझुनूं के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। प्रदेश में सक्रिय हल्के पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को जयपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, नागौर और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे।
मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर फिलहाल सीमित रहेगा। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। इससे पहले मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने तथा उत्तरी भागों बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने व शेष भागों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया था। विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।
सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके बाद जैसलमेर 35.1, जोधपुर 34.7, चित्तौड़गढ़ 34.8, बीकानेर 34.2, चूरू 34.6, श्रीगंगानगर 33.8 और टोंक में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बीकानेर और आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
दिन के साथ-साथ रात का पारा भी कई जगहों पर गिरा। सीकर और सिरोही में सबसे ठंडी रात रही, यहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 14.5 और 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में 17.8, उदयपुर 18.1, बाड़मेर 20.8, जैसलमेर 20.2, बीकानेर 22.2, जयपुर 19.8, अजमेर 17.2, कोटा 19.6, और जालोर 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
