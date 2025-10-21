Rajasthan Rain Update: राजस्थान में क्या फिर होगी ‘झमाझम’ बारिश ? मौसम विभाग का आया Latest Update

मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर फिलहाल सीमित रहेगा। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। इससे पहले मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने तथा उत्तरी भागों बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने व शेष भागों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया था। विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।