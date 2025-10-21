डेनमार्क में आधुनिक खेती से किसान मालामाल, प्रशिक्षण लेकर लौटे सिरोही के किसान ने बताया वहां की खेती का राज

देवल बताते हैं कि डेनमार्क में सालभर बारिश होती है, लेकिन वहां पर सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि कहीं भी पानी का भराव नहीं होता है। इसके अलावा विद्युतीकरण भी पूरा अंडरग्राउंड है। एक भी बिजली का पोल बाहर नहीं है। पुलिस की संख्या भी बहुत कम है। डेनमार्क की आबादी लगभग 60 लाख है, जबकि वहां लगभग तीन करोड़ साइकिलें हैं।