Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव… सीकर में समूची SUV अंडरपास में डूबी; इन जिलों में जमकर हो रही बारिश, आज ओलावृष्टि का अलर्ट

Heavy Rain: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ आज चरम पर है। राजधानी जयपुर में दोपहर में अंधेरा छा गया। बादलों की जोरदार गर्जना के साथ प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। वहीं आज मौसम विभाग ने कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

3 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 06, 2025

sikar Rain

अंडरपास में डूबी एसयूवी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को जयपुर, सीकर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में रुक-रुककर तेज बारिश हुई। जयपुर में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाल रखा था, दोपहर तक बिजली की चमक और गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। करीब चार घंटे तक रुक-रुककर हुई बरसात से शहर के पुराने और पॉश इलाकों- जवाहर नगर व तिलक नगर में जलजमाव हो गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

सीकर में अंडरपास में डूबी स्कॉर्पियो (फोटो-पत्रिका)

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में तेज बारिश से पंचाली अंडरपास में पांच से छह फीट तक पानी भर गया। इसी दौरान गुजर रही एक स्कॉर्पियो कार उसमें डूब गई। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया। अंडरपास के आसपास की दुकानों और गलियों में भी पानी भर गया।

अलवर में हो रही बारिश के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

कोटा-भरतपुर में आंधी के साथ बारिश

बीकानेर जिले के लूनकरणसर में झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर पानी जमा हो गया, जबकि कोटा और भरतपुर में भी दोपहर बाद आंधी और तेज बारिश हुई। भरतपुर में दोपहर दो बजे मौसम अचानक बदला और 10 मिनट की बूंदाबांदी के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।

सीकर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि

अजमेर और श्रीगंगानगर में भी सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। अजमेर के केकड़ी में सुबह 10 मिनट की बरसात से सड़कें और खेत तर हो गए। श्रीगंगानगर में रात से ही लगातार बूंदाबांदी होती रही, जिससे तापमान में गिरावट आई। श्रीगंगानगर में कई जगहों पर रविवार को भी जमकर बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले में भी जमकर बारिश हुई है। ओलावृष्टि से ज्वार की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है।

जयपुर में हो रही बारिश के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

उदयपुर में नेशनल हाइवे पर भरा पानी

उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में रविवार रात जमकर बारिश हुई। नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके अलावा सोमवार को भी कहीं-कहीं पर बारिश का दौर जारी रहा।

बीकानेर में सड़कों पर भरा पानी (फोटो-पत्रिका)

फसलों को भारी नुकसान

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से यह बारिश हो रही है। अगले दो दिनों तक प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं किसानों को फसलों को नुकसान की चिंता भी सता रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बारिश से कपास की फसल को भी भारी नुकसान होने की संभावना है।

श्रीगंगानगर में मूंग के खेत से पानी निकालते किसान (फोटो-पत्रिका)

राजस्थान: लगातार चौथे महीने में भी बारिश का दौर जारी, फसलों के गलने-सड़ने की नौबत, अगले दो दिन तक अलर्ट
बारां
image

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SMS अस्पताल अग्निकांड: 8 मरीजों की मौत, परिजनों और प्रशासन में 7 घंटे बाद बनी सहमति; मुआवजे की घोषणा नहीं

SMS Hospital fire
जयपुर

Weather Alert: राजस्थान में देर रात तक तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain new
जयपुर

आपकी बात: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास किस तरह कायम रखा जा सकता है?

ओपिनियन

Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, EC ने किया ऐलान; जानें वोटिंग और रिजल्ट की डेट

By-election announced for Anta Assembly seat
जयपुर

Rain Alert: तूफानी हवा के साथ भारी बारिश के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने डबल अलर्ट किया जारी

Rain Alert
जयपुर
