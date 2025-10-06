राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव… सीकर में समूची SUV अंडरपास में डूबी; इन जिलों में जमकर हो रही बारिश, आज ओलावृष्टि का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को जयपुर, सीकर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में रुक-रुककर तेज बारिश हुई। जयपुर में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाल रखा था, दोपहर तक बिजली की चमक और गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। करीब चार घंटे तक रुक-रुककर हुई बरसात से शहर के पुराने और पॉश इलाकों- जवाहर नगर व तिलक नगर में जलजमाव हो गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।