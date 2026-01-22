Grain ATM: राजस्थान के इन जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को कैसे मिलेगा गेहूं, जानें क्या होता है अनाज एटीएम?

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी को अपने राशन कार्ड नंबर या आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन के बाद मशीन सक्रिय हो जाएगी। मशीन में विकल्प होते हैं, जिससे आप अपनी पसंद का अनाज चुन सकते हैं। प्रमाणीकरण के बाद मशीन स्वचालित रूप से सही मात्रा में अनाज निकालकर देती है। अनाज पूरी तरह तौला हुआ मिलेगा, जिससे कटौती या गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रहेगी।