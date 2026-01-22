Grain ATM: राजस्थान के इन जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को कैसे मिलेगा गेहूं, जानें क्या होता है अनाज एटीएम?

Photo: AI generated
जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए भजनलाल सरकार राजस्थान के कई जिलों में अनाज एटीएम की शुरुआत करने जा रही है। इस नई तकनीक के जरिए अब लाभार्थियों को राशन की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े होने और तौल में गड़बड़ी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।
खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्रों को हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जल्द ही खाद्य विभाग की ओर से राजधानी जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में स्टेंड अलोन अन्नपूर्ति एटीएम यानी अनाज एटीएम संचालित होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के तीन जिलों में ये अनाज एटीएम घनी बस्तियों में संचालित किए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ये एटीएम सामुदायिक केन्द्र, एफसीआई गोदाम या राशन की दुकान के पास स्थापित किए जाएंगे। नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा ऐसे मजदूर परिवारों को होगा, जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शुरूआती चरण में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिले में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके सफल संचालन के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनाज एटीएम लगाए जाएंगे।
अनाज एटीएम एक स्वचालित मशीन है, जो बिल्कुल बैंक के एटीएम की तरह काम करती है। लेकिन, इसमें पैसे की जगह गेहूं, चावल जैसे अनाज निकलते हैं। इसे स्टेंड अलोन अन्नपूर्ति एटीएम भी कहते हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत काम करता है। जिससे समय की बचत होती है। साथ ही राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी लाइन से भी छुटकारा मिलेगा।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी को अपने राशन कार्ड नंबर या आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन के बाद मशीन सक्रिय हो जाएगी। मशीन में विकल्प होते हैं, जिससे आप अपनी पसंद का अनाज चुन सकते हैं। प्रमाणीकरण के बाद मशीन स्वचालित रूप से सही मात्रा में अनाज निकालकर देती है। अनाज पूरी तरह तौला हुआ मिलेगा, जिससे कटौती या गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रहेगी।
