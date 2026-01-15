Bhairav Battalion : भैरव बटालियन क्या है? जयपुर में सेना दिवस परेड में रही आकर्षण का केंद्र

Bhairav Battalion : जयपुर में सेना दिवस परेड में भैरव बटालियन आकर्षण का केंद्र बनी रही। भैरव बटालियन का नाम सुनकर देश के दुश्मन ​कांप जाते हैं। भारतीय सेना ने भगवान शिव के रौद्र रूप के प्रतीक भैरव के नाम से एक नई बटालियन तैयार की। जिसका भैरव बटालियन नाम दिया गया है। भैरव बटालियन चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के साथ-साथ देश के भीतर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है।