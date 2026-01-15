Bhairav Battalion : भैरव बटालियन क्या है? जयपुर में सेना दिवस परेड में रही आकर्षण का केंद्र

जैसलमेर के लोंगेवाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भैरव बटालियन और अश्विनी प्लाटून के संग। फाइल फोटो - ANI
Bhairav Battalion : जयपुर में सेना दिवस परेड में भैरव बटालियन आकर्षण का केंद्र बनी रही। भैरव बटालियन का नाम सुनकर देश के दुश्मन कांप जाते हैं। भारतीय सेना ने भगवान शिव के रौद्र रूप के प्रतीक भैरव के नाम से एक नई बटालियन तैयार की। जिसका भैरव बटालियन नाम दिया गया है। भैरव बटालियन चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के साथ-साथ देश के भीतर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है।
भैरव बटालियन के प्रतीक पर लिखा है अदृश्य और अदम्य। करीब 250 सैनिकों की इस टीम में इंफेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल और अन्य सपोर्ट यूनिट्स के जवान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भैरव बटालियन के जवान खासतौर पर सीमा के संवेदनशील सेक्टरों, जैसे राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और नॉर्थ-ईस्ट में तैनात रहेंगे।
क्लोज कॉम्बैट के लिए AK-203 हथियार।
1500 मीटर तक निशाना साधने वाले स्नाइपर।
लंबी दूरी वाले रॉकेट लॉन्चर।
कोबरा की तस्वीर के साथ भैरव, अदृश्य, अदम्य लिखा है। इस बटालियन का आदर्श वाक्य है - अभयम् भैरव। साथ ही इसके जवान "राजा रामचंद्र की जय", "बोले सो निहाल, सत श्री अकाल" जैसे नारे लगा कर टीम का उत्साह बढ़ाते हैं।
ताकत में नई तकनीक जोड़कर भैरव बटालियन को अभी कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया था। यह हथियार चलाने के साथ-साथ ड्रोन ऑपरेशन, संचार व्यवस्था, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सप्लोसिव डिस्पोजल और डिजिटल वॉरफेयर में माहिर है। नई ट्रेनिंग, नए जोश और आत्मविश्वास से लैस भैरव बटालियन से भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी।
भारतीय सेना ने भैरव सेना की 25 बटालियन बनाने की योजना बनाई है। अभी 15 भैरव बटालियन तैयार हैं।
