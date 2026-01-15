15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bhairav Battalion : भैरव बटालियन क्या है? जयपुर में सेना दिवस परेड में रही आकर्षण का केंद्र

Bhairav Battalion : जयपुर में सेना दिवस परेड में भैरव बटालियन आकर्षण का केंद्र बनी रही। भैरव बटालियन का नाम सुनकर देश दुश्मन ​कांप जाते हैं। जानें क्या है भैरव बटालियन?

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 15, 2026

What is Bhairav ​​Battalion Army Day parade Jaipur It was center of attraction

जैसलमेर के लोंगेवाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भैरव बटालियन और अश्विनी प्लाटून के संग। फाइल फोटो - ANI

Bhairav Battalion : जयपुर में सेना दिवस परेड में भैरव बटालियन आकर्षण का केंद्र बनी रही। भैरव बटालियन का नाम सुनकर देश के दुश्मन ​कांप जाते हैं। भारतीय सेना ने भगवान शिव के रौद्र रूप के प्रतीक भैरव के नाम से एक नई बटालियन तैयार की। जिसका भैरव बटालियन नाम दिया गया है। भैरव बटालियन चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के साथ-साथ देश के भीतर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है।

भैरव बटालियन के प्रतीक पर लिखा है अदृश्य और अदम्य। करीब 250 सैनिकों की इस टीम में इंफेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल और अन्य सपोर्ट यूनिट्स के जवान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भैरव बटालियन के जवान खासतौर पर सीमा के संवेदनशील सेक्टरों, जैसे राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और नॉर्थ-ईस्ट में तैनात रहेंगे।

भैरव बटालियन की खासियतें

क्लोज कॉम्बैट के लिए AK-203 हथियार।
1500 मीटर तक निशाना साधने वाले स्नाइपर।
लंबी दूरी वाले रॉकेट लॉन्चर।

भैरव का प्रतीक चिन्ह व आदर्श वाक्य

कोबरा की तस्वीर के साथ भैरव, अदृश्य, अदम्य लिखा है। इस बटालियन का आदर्श वाक्य है - अभयम् भैरव। साथ ही इसके जवान "राजा रामचंद्र की जय", "बोले सो निहाल, सत श्री अकाल" जैसे नारे लगा कर टीम का उत्साह बढ़ाते हैं।

हरफनमौला है भैरव बटालियन

ताकत में नई तकनीक जोड़कर भैरव बटालियन को अभी कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया था। यह हथियार चलाने के साथ-साथ ड्रोन ऑपरेशन, संचार व्यवस्था, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सप्लोसिव डिस्पोजल और डिजिटल वॉरफेयर में माहिर है। नई ट्रेनिंग, नए जोश और आत्मविश्वास से लैस भैरव बटालियन से भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी।

सेना की 25 बटालियन बनाने की योजना

भारतीय सेना ने भैरव सेना की 25 बटालियन बनाने की योजना बनाई है। अभी 15 भैरव बटालियन तैयार हैं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : महेंद्रजीत सिंह मालवीया का बड़ा बयान, चुनाव मैं नहीं..भाजपा पार्टी हारी थी, जानें और क्या कहा?
बांसवाड़ा
Rajasthan Politics Mahendrajeet Singh Malviya big statement I did not lose Banswara election BJP party lost know what said

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bhairav Battalion : भैरव बटालियन क्या है? जयपुर में सेना दिवस परेड में रही आकर्षण का केंद्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसी किताब की सफलता दौड़ नहीं, एक लंबी मैराथन है

ओपिनियन

Military Parade: ब्रह्मोस से ड्रोन शक्ति तक, सेना की ताकत ने मोहा राजस्थान

जयपुर

भारतीय सेना: सेवा, संकल्प और संप्रभुता की सशक्त ढाल

ओपिनियन

संपादकीय: वंचित वर्ग के बालक भी बेहतर शिक्षा के हकदार

ओपिनियन

SIR Update : वोटर लिस्ट विवाद पर भड़के अशोक गहलोत, कांग्रेस कार्यकताओं किया सचेत, अफसरों को चेताया

Ashok Gehlot lashed out over voter list controversy Congress workers aware and Rajasthan officials warned
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.