15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Politics : महेंद्रजीत सिंह मालवीया का बड़ा बयान, चुनाव मैं नहीं..भाजपा पार्टी हारी थी, जानें और क्या कहा?

Rajasthan Politics : पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भाजपा सरकार को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि सरकार के दबाव में फैसला नहीं बदलूंगा। साथ ही कहा चुनाव में मैं नहीं, भाजपा हारी थी।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 15, 2026

Rajasthan Politics Mahendrajeet Singh Malviya big statement I did not lose Banswara election BJP party lost know what said

पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया। फोटो पत्रिका

Rajasthan Politics : पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भाजपा सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के फैसले पर डटे रहेंगे। कांग्रेस में घर वापसी के तीसरे ही दिन उनके कारोबारी ठिकानों पर एसीबी की टीमें पहुंचने के अगले दिन बुधवार को उन्होंने अपने गांव नाहरपुरा (आनंदपुरी) में एक सभा भी की। मालवीया ने सवालों के जवाब भी दिए।

सवाल : भाजपा छोड़ने का कारण क्या रहा?
जवाब : विकास और काम। भाजपा टीएसपी क्षेत्र में चल ही नहीं सकती। किसान खाद के संकट से जूझते रहे। मनरेगा का दो-दो साल से भुगतान नहीं हो रहा है।

सवाल : एसीबी टीम ने क्या पूछा?
जवाब : उन्होंने पेट्रोल पंप व क्रशर गिट्टी प्लांट पर पूछा कि कब से लाइसेंस है, कितनी बिक्री है, पैसा कैसे जमा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सब कुछ ऑनलाइन है।

सवाल : क्या आप अपना फैसला बदल सकते हैं?
जवाब : 11 जनवरी को कांग्रेस को मेरा सदस्यता प्रस्ताव चला गया। कोई कितना भी दबाव डाल दे, मैं अडिग हूं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा।

सवाल : भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है?
जवाब : चुनौती है, मगर मामा बालेश्वरदयाल की पार्टी भी एक वक्त के बाद यहां खत्म हो गई। वह बीएपी से भी ज्यादा प्रभावी थी।

सवाल : भाजपा ने कहा- दो मौके दिए, फिर क्या कमी रह गई?
जवाब : इससे मैं कहां इनकार कर रहा हूं। अच्छी बात है। यहां मैं थोड़े ​ही हारा, भाजपा पार्टी हारी।

सवाल : आपकी पत्नी भी साथ आएंगी?
जवाब : बिल्कुल, वह भी कांग्रेस जॉइन करेंगी। एक घर में दो पार्टी कैसे रह सकती है।

सवाल : कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन बामनिया से आपके मतभेद हैं… कैसे पटरी बैठाएंगे?
जवाब : पार्टी में मुझे उनसे कोई चुनौती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे संबंध हैं। मतभेद हो सकते हैंं, मनभेद नहीं है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव पर आयोग का नया आदेश, कैमरे की नजर में रहेगी अहम गतिविधियां
जयपुर
Rajasthan Panchayat and Local body elections New update Election Commission new order all activities will be under camera surveillance

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Politics : महेंद्रजीत सिंह मालवीया का बड़ा बयान, चुनाव मैं नहीं..भाजपा पार्टी हारी थी, जानें और क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mahendrajeet Singh Malviya: एसीबी की रेड के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीया का बड़ा फैसला, जानिए भाजपा को लेकर क्या बोले

महेंद्रजीत सिंह मालवीया
बांसवाड़ा

Rajasthan News: शादी में झूठ, ससुराल में खुला सच: महिला का पति की नामर्दी छिपाने का आरोप, पहुंची थाने; जानें चौंकाने वाला मामला

maihar
बांसवाड़ा

Rajasthan New Ring Road: राजस्थान में यहां बनेगी नई रिंग रोड, DPR बनाने को मिली मंजूरी: ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

बांसवाड़ा

Banswara : मनरेगा का नाम बदलने से कांग्रेस नाराज, प्रदेशव्यापी जन आंदोलन शुरू, किया अनशन

Congress is angry over renaming of MNREGA launches statewide public movement and Banswara begins hunger strike
बांसवाड़ा

Banswara News: अपनी जान से खेल रहे लोग, 16 सीटर जीप में 60 यात्री, हर कोने पर लटकी सवारियां

Overloaded Jeep
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.