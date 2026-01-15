Rajasthan Politics : महेंद्रजीत सिंह मालवीया का बड़ा बयान, चुनाव मैं नहीं..भाजपा पार्टी हारी थी, जानें और क्या कहा?

Rajasthan Politics : पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भाजपा सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के फैसले पर डटे रहेंगे। कांग्रेस में घर वापसी के तीसरे ही दिन उनके कारोबारी ठिकानों पर एसीबी की टीमें पहुंचने के अगले दिन बुधवार को उन्होंने अपने गांव नाहरपुरा (आनंदपुरी) में एक सभा भी की। मालवीया ने सवालों के जवाब भी दिए।