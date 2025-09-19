Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Success Story: इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ पिता के सपने को किया पूरा, जाने कौन है ‘मार्क जुकरबर्ग’ को भी धुनों से मोहित करने वाले ‘युसूफ खान’

Motivational Story: मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी युसूफ खान मेवाती के भपंग वादन के कायल हुए बिना नहीं रहे। एक कार्यक्रम में उन्होंने जुकरबर्ग को भपंग की धुनों से मोहित किया था।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 19, 2025

फोटो: पत्रिका

Bhapang Player Yusuf Khan Mewati: कहते हैं कि अगर इंसान कुछ कर गुजरने की ठान ले तो फिर मंजिल तक पहुंचकर ही रहता है। कुछ ऐसी ही सफलता की कहानी है युवा भपंग वादक युसूफ खान मेवाती की। जिन्होंने छोटी उम्र में ही विदेशी धरती पर भारत का परचम लहराया है।

हाल ही एक कार्यक्रम के सिलसिले में जयपुर आए युसूफ ने पत्रिका प्लस से एक्सीपरियंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि पिता की विरासत को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ भपंग को थाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मैं भपंग को सिर का ताज बनाऊं।

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी युसूफ खान मेवाती के भपंग वादन के कायल हुए बिना नहीं रहे। एक कार्यक्रम में उन्होंने जुकरबर्ग को भपंग की धुनों से मोहित किया था। इसके अलावा डीडी 1 चैनल पर धारावाहिक ’जानो अपना देश सुनो कहानी’ के साथ इंडियाज गॉट टैलंट 2010 में सेमीफाइनल तक अपनी प्रस्तुति से भपंग को नई पहचान दिलाई।

ये भी पढ़ें

Success Story: करोड़ों में है राजस्थान की इस 8वीं पास महिला का सालाना टर्नओवर, पति का काम बंद होने के बाद शुरू किया Business
varsha teli

इसके अलावा कई नामी कलाकारों के साथ भी फिल्मों में काम करने का मौका मिल चुका है। उन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सहित 2024 में दिल्ली संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा राष्ट्रीय पुस्स्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही देश विदेश के कलाकारों के साथ मंच साझा किया।

युसूफ खान विश्व विख्यात भपंग वादक जहूर खान मेवाती के पोते और उमर फारुख मेवाती के पुत्र हैं। जिनका जन्म मुस्लिम जोगी परिवार में हुआ। उन्हें भपंग वादन की कला विरासत में मिली है, उन्होंने अपने दादा जहूर खान मेवाती से भपंग वादन की तालीम ली।

नौकरी छोड़ने का जरा भी नहीं मलाल

युसूफ बताते हैं कि अपनी विरासत की चमक को बरकरार रखने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी है। हालांकि उन्हें इसका जरा भी मलाल नहीं है। वह कहते हैं कि पिता ने इसलिए पढ़ाया-लिखाया था ताकि मैं काबिल बन सकूं और दुनिया को भपंग की धुनों पर झुमा सकूं।

जापान में ’भारत पर्व’ में करेंगे प्रदर्शन

दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को भपंग की धुनों से सराबोर करने वाले युसूफ 23 सितंबर को जापान में आयोजित होने वाले भव्य समारोह ’भारत पर्व’ में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री आवास योजना: जैसलमेर में 50 लाभार्थियों को मिली 25 लाख की पहली किश्त, जानें कैसे करें आवेदन
जैसलमेर
Pradhan Mantri Awas Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 12:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Success Story: इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ पिता के सपने को किया पूरा, जाने कौन है ‘मार्क जुकरबर्ग’ को भी धुनों से मोहित करने वाले ‘युसूफ खान’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.