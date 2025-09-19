Success Story: इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ पिता के सपने को किया पूरा, जाने कौन है ‘मार्क जुकरबर्ग’ को भी धुनों से मोहित करने वाले ‘युसूफ खान’

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी युसूफ खान मेवाती के भपंग वादन के कायल हुए बिना नहीं रहे। एक कार्यक्रम में उन्होंने जुकरबर्ग को भपंग की धुनों से मोहित किया था। इसके अलावा डीडी 1 चैनल पर धारावाहिक ’जानो अपना देश सुनो कहानी’ के साथ इंडियाज गॉट टैलंट 2010 में सेमीफाइनल तक अपनी प्रस्तुति से भपंग को नई पहचान दिलाई।