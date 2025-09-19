प्रधानमंत्री आवास योजना: जैसलमेर में 50 लाभार्थियों को मिली 25 लाख की पहली किश्त, जानें कैसे करें आवेदन

जैसलमेर: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अंगीकार अभियान व योजना 2.0 की प्रथम वर्षगांठ शुक्रवार को नगर परिषद परिसर में आवास दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर 50 लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में कुल 25 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह और अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम ने लाभार्थियों को सांकेतिक चेक सौंपे।