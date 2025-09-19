प्रधानमंत्री आवास योजना: जैसलमेर में 50 लाभार्थियों को मिली 25 लाख की पहली किश्त, जानें कैसे करें आवेदन

जैसलमेर: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अंगीकार अभियान व योजना 2.0 की प्रथम वर्षगांठ शुक्रवार को नगर परिषद परिसर में आवास दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर 50 लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में कुल 25 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह और अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम ने लाभार्थियों को सांकेतिक चेक सौंपे।
आयुक्त नगर परिषद ने बताया कि योजना के अंतर्गत किश्तों का वर्गीकरण तय किया गया है। पात्र आवेदकों को समय-समय पर किस्तों में राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अपील की।
कार्यक्रम में अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे लोगों ने देखा। इस मौके पर आवास प्रभारी सुशील कुमार यादव, नवदीप सिंह नाथावत सहित नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
-शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार, जिनके पास पक्के घर नहीं हैं।
-बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से जुड़े परिवार।
-निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग, जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक है।
-ऐसे परिवार जिनके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान या सरकारी आवासीय योजना का लाभ न लिया गया हो।
-इच्छुक आवेदक pmaymis.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
-आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार की आय का प्रमाण, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।
-नगर परिषद या शहरी निकाय कार्यालय में भी पात्र लोग आवेदन जमा कर सकते हैं, जहां फॉर्म भरने और जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध है।