जैसलमेर: पोकरण के ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर में चोरी, चांदी के छत्र और प्रतिमा के मुख ले गए चोर

पोकरण (जैसलमेर): ऐतिहासिक और आस्था का केंद्र खींवज माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने बुधवार देर रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना तड़के करीब 3 से 4 बजे की बताई जा रही है, जब चोर मंदिर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे चांदी के छत्र सहित प्रतिमा पर जड़े चांदी के मुख चोरी कर ले गए।