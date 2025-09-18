जैसलमेर: पोकरण के ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर में चोरी, चांदी के छत्र और प्रतिमा के मुख ले गए चोर

पोकरण (जैसलमेर): ऐतिहासिक और आस्था का केंद्र खींवज माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने बुधवार देर रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना तड़के करीब 3 से 4 बजे की बताई जा रही है, जब चोर मंदिर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे चांदी के छत्र सहित प्रतिमा पर जड़े चांदी के मुख चोरी कर ले गए।
मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की हरकतें कैद हुई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि चोरी की वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा सकें।
मंदिर प्रबंधन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी अज्ञात लोगों ने चोरी का प्रयास किया था, लेकिन उस समय स्थानीय लोगों की सतर्कता से वारदात असफल रही थी। इस बार चोर पूरी तैयारी के साथ आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
खींवज माता मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। प्रतिमा से जुड़े चांदी के आभूषण और छत्र की चोरी से ग्रामीणों और भक्तों में गहरा आक्रोश और निराशा देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिरों में लगातार चोरी की घटनाएं होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।