कौन है कांग्रेस को 200 ग्राम सोना दान करने वाली पूर्व MP प्रभा ठाकुर? वोटर लिस्ट आंदोलन में भी दिया योगदान

Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति और सामाजिक कार्यों में अपनी विशेष पहचान रखने वाली पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर ने एक अनूठी पहल करते हुए पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा की मिसाल कायम की है। पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर एक ऐसी शख्सियत हैं जो राजनीति के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती हैं। इस बार प्रभा ठाकुर ने राजस्थान कांग्रेस को 200 ग्राम सोने के जेवरात दान करके सुर्खियां बटोरीं हैं। इसके साथ ही, उन्होंने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।
प्रभा ठाकुर (जन्म 10 सितंबर 1951) एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं और 2004 से 2014 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए। इसके अलावा, वे 1998-1999 तक अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहीं।
प्रभा ठाकुर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनों की वकालत की है। अजमेर के किशनगढ़ के छोटा उदयपुर गांव में जन्मीं प्रभा ठाकुर ने न केवल राजनीति में, बल्कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी है। वे हिंदी और राजस्थानी फिल्मों में निर्माता, निर्देशक और गायिका के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।
बता दें, प्रभा ठाकुर ने हाल ही में राजस्थान कांग्रेस को 200 ग्राम सोने के जेवरात दान करके अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का उदाहरण पेश किया। यह दान उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से दिया।
सूत्रों के अनुसार, यह दान न केवल आर्थिक सहायता के रूप में महत्वपूर्ण है। इस दान से प्राप्त धनराशि का उपयोग पार्टी के संगठनात्मक कार्यों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क अभियानों में किया जाएगा।
प्रभा ठाकुर ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में, कांग्रेस पार्टी ने बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। राजस्थान में भी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया है।
प्रभा ठाकुर ने इस मुहिम में सक्रिय रूप से भाग लिया और कार्यकर्ताओं को संगठित करने में सहयोग दिया। उन्होंने जनसभाओं और बैठकों में हिस्सा लेकर लोगों को मतदाता सूची की जांच करने और गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित किया।
प्रभा ठाकुर लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग की। उनकी यह राय कि महिलाओं के कपड़ों से नहीं, बल्कि पुरुषों की मानसिकता से बलात्कार की घटनाएं जुड़ी हैं।