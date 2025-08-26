कौन है कांग्रेस को 200 ग्राम सोना दान करने वाली पूर्व MP प्रभा ठाकुर? वोटर लिस्ट आंदोलन में भी दिया योगदान

Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति और सामाजिक कार्यों में अपनी विशेष पहचान रखने वाली पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर ने एक अनूठी पहल करते हुए पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा की मिसाल कायम की है। पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर एक ऐसी शख्सियत हैं जो राजनीति के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती हैं। इस बार प्रभा ठाकुर ने राजस्थान कांग्रेस को 200 ग्राम सोने के जेवरात दान करके सुर्खियां बटोरीं हैं। इसके साथ ही, उन्होंने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।