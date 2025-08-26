पंचायत और निकाय चुनावों में किसे मिलेगा टिकट? CM भजनलाल ने बनाई अहम रणनीति; जानें क्या

बता दें, बैठक की शुरुआत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। संगठन की मजबूती ही सत्ता को स्थिरता प्रदान करती है। इसके बाद विभिन्न जिलों के अध्यक्षों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जमीनी स्तर के हालातों से अवगत कराया। इन रिपोर्टों के आधार पर संगठन ने कमजोर क्षेत्रों को चिह्नित कर उन्हें मजबूत करने की रणनीति बनाई।