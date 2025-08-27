राजस्थान: खाना खाकर रात को सोया था सरकारी शिक्षक, किसे पता था ये आखिरी रात होगी?

तभी अचानक सर्प ने महिला के पैर में काट लिया। महिला के चिल्लाने पर परिजन भाग कर आए तो महिला अचेत अवस्था में खेत में पड़ी हुई थी। जिसे तुरंत जिला अस्पताल के लिए निजी वाहन से भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान महिला का दम टूट गया। महिला के एक 9 माह का बच्चा है, जिसके सिर से ममता की छांव हट गई है।