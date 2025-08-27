राजस्थान: खाना खाकर रात को सोया था सरकारी शिक्षक, किसे पता था ये आखिरी रात होगी?

जयपुर। राजस्थान के टोंक और सवाईमाधोपुर जिले में अलग-अलग घटनाओं में एक महिला और एक पुरुष की जान चली गई। मनीषा और रामअवतार की मौत से मासूम बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया।
टोंक जिले की दूनी तहसील के बड़ोली निवासी शिक्षक को सोत समय सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें गंभीर हालत में दूनी अस्पताल लेकर गए जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
थाना हेड कांस्टेबल बद्रीलाल जाट ने बताया कि मृतक शिक्षक बड़ोली निवासी रामअवतार (35) पुत्र हजारीलाल मीणा है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक शिक्षक रामअवतार राउमावि सीतापुरा में कार्यरत था।
सोमवार को विद्यालय से लौटकर रामअवतार घरेलू कार्य कर रात को खाना खाकर कमरे में सोया था। अचानक तड़के 4 बजे सांप ने काट लिया।
मृतक शिक्षक के एक 7 माह व दूसरी 2 साल की बेटी है। ग्रामीणों ने बताया कि रामअवतार को सांप काटने पर परिजन अन्य उपचार में जुट गए। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से उसकी मौत हो गई।
सवाईमाधोपुर जिले के भाड़ौती कस्बे में खेत पर कार्य कर रही एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय मनीषा मीणा पत्नी रिंकू मीणा निवासी भाड़ौती शाम के समय घर के बाहर खेत से पशु के लिए चारा काट रही थी।
तभी अचानक सर्प ने महिला के पैर में काट लिया। महिला के चिल्लाने पर परिजन भाग कर आए तो महिला अचेत अवस्था में खेत में पड़ी हुई थी। जिसे तुरंत जिला अस्पताल के लिए निजी वाहन से भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान महिला का दम टूट गया। महिला के एक 9 माह का बच्चा है, जिसके सिर से ममता की छांव हट गई है।