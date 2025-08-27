Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान में खेत पर करंट से दादा और पोते की दर्दनाक मौत, दादा को बचाने दौड़ा था पोता; रो पड़ा पूरा गांव

राजस्थान में खेत पर करंट से दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

सवाई माधोपुर

Santosh Trivedi

Aug 27, 2025

dada pota
फाइल फोटो: हजारी लाल और दिनेश माली

राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के छाण कस्बे के निकटवर्ती बहरावंडा खुर्द में खेत पर गए एक दादा और पोते की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों अतिवृष्टि की वजह खेतों में भरा पानी निकालने गए थे। इस दौरान खेत के समीप स्थित कुआं पर बिजली करंट दौड़ने से दादा चपेट में आ गए।

साथ में मौजूद पोता उन्हें बचाने को दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतक हजारीलाल माली (82) पुत्र घासीलाल एवं दिनेश माली (25) पुत्र रामजीलाल हैं।

मृतक के परिजन रामजीलाल माली ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता हजारीलाल सोमवार शाम को धान के खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए गए थे। यहां कुएं के पास स्थित विद्युत कनेक्शन के तार निकले हुए थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में जानलेवा बनी मटर-पनीर की सब्जी, भाई की मौत, बहन भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
बारां
young man died of food poisoning

अचानक हजारीलाल के तार स्पर्श होने से करंट लग गया। यहां साथ में मौजूद पोता भी उन्हें तारों से दूर करने दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। उनकी हल्की चीख सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान घटना स्थल पर पहुंचे।

दोनों को अचेतवस्था में देखकर लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद करवाई और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पर पुलिस चौकी बहरावंडा खुर्द इंचार्ज धर्मपाल चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द पहुंचकर दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की तहरीर पर बहरावंडा खुर्द पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। दोनों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा।

सीएचसी पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष, दी सांत्वना

सूचना मिलते ही भाजपा मण्डल अध्यक्ष छाण पुष्पेन्द्र मित्तल व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य मुरारी लाल वैष्णव सहित उपसरपंच जगदीश चौधरी, भाजयुमो नेता रघुवीर गुर्जर देर रात ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द पहुंचे और घटना की जानकारी ली एवं परिजनों को ढाढस बंधवाया।

ये भी पढ़ें

पेट्रोल उड़ेलकर मासूम बेटी संग कुर्सी पर बैठी मां, फिर आग लगाई, दोनों की तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत
जोधपुर
Jodhpur mother daughter death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान में खेत पर करंट से दादा और पोते की दर्दनाक मौत, दादा को बचाने दौड़ा था पोता; रो पड़ा पूरा गांव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.