राजस्थान में खेत पर करंट से दादा और पोते की दर्दनाक मौत, दादा को बचाने दौड़ा था पोता; रो पड़ा पूरा गांव

घटना की सूचना पर पुलिस चौकी बहरावंडा खुर्द इंचार्ज धर्मपाल चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द पहुंचकर दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की तहरीर पर बहरावंडा खुर्द पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। दोनों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा।