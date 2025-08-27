राजस्थान में खेत पर करंट से दादा और पोते की दर्दनाक मौत, दादा को बचाने दौड़ा था पोता; रो पड़ा पूरा गांव

राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के छाण कस्बे के निकटवर्ती बहरावंडा खुर्द में खेत पर गए एक दादा और पोते की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों अतिवृष्टि की वजह खेतों में भरा पानी निकालने गए थे। इस दौरान खेत के समीप स्थित कुआं पर बिजली करंट दौड़ने से दादा चपेट में आ गए।
साथ में मौजूद पोता उन्हें बचाने को दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतक हजारीलाल माली (82) पुत्र घासीलाल एवं दिनेश माली (25) पुत्र रामजीलाल हैं।
मृतक के परिजन रामजीलाल माली ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता हजारीलाल सोमवार शाम को धान के खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए गए थे। यहां कुएं के पास स्थित विद्युत कनेक्शन के तार निकले हुए थे।
अचानक हजारीलाल के तार स्पर्श होने से करंट लग गया। यहां साथ में मौजूद पोता भी उन्हें तारों से दूर करने दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। उनकी हल्की चीख सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान घटना स्थल पर पहुंचे।
दोनों को अचेतवस्था में देखकर लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद करवाई और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर पुलिस चौकी बहरावंडा खुर्द इंचार्ज धर्मपाल चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द पहुंचकर दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की तहरीर पर बहरावंडा खुर्द पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। दोनों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा।
सूचना मिलते ही भाजपा मण्डल अध्यक्ष छाण पुष्पेन्द्र मित्तल व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य मुरारी लाल वैष्णव सहित उपसरपंच जगदीश चौधरी, भाजयुमो नेता रघुवीर गुर्जर देर रात ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द पहुंचे और घटना की जानकारी ली एवं परिजनों को ढाढस बंधवाया।