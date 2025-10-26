Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 13वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, देवरानी के बेटे के कुआं पूजन में मुंबई से आई थी

मुहाना थाना इलाके में मुंबई से अपनी देवरानी के कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला ने 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 26, 2025

Suicide-case-1

वह जगह, जहां महिला ने की खुदकुशी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। मुहाना थाना इलाके में मुंबई से अपनी देवरानी के कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला ने 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया है। महिला ने आत्महत्या क्यों की, इस कारण की जांच पुलिस कर रही है।

थानाप्रभारी गुर भूपेन्दर ने बताया कि मृतका सीमा शर्मा (53), पत्नी अनिल शर्मा, मुंबई की रहने वाली थी। वह अपनी देवरानी के बेटा होने पर कुआं पूजन में शामिल होने जयपुर आई थी। उसकी देवरानी मुहाना के मंगलम आनंदा में रहती है।

कम्युनिटी हॉल में चल रहा था कार्यक्रम

मांगलिक कार्यक्रम लोटस बिल्डिंग के कम्युनिटी हॉल में चल रहा था। सीमा अचानक दोपहर को फोन पर बात करते हुए कार्यक्रम से बाहर निकली और पास ही स्थित मंगलम आनंदा टाउनशिप की 13वीं मंजिल पर पहुंच गई।

फोन पर बात करते-करते लगा दी छलांग

वहीं, फोन पर बात करते हुए उसने छलांग लगा दी। घटना की जानकारी सीमा के पति अनिल को दे दी गई है। अनिल रविवार सुबह मुंबई से जयपुर पहुंचेंगे। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

जयपुर की 87 अवैध कॉलोनियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट नाराज तो सरकार ने खींचे कदम, अब हाईकोर्ट में ही रखेगी पक्ष
जयपुर
Illegal-Construction-in-Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 06:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 13वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, देवरानी के बेटे के कुआं पूजन में मुंबई से आई थी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: राजस्थान के इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और बिजली गिरने के आसार, मौसम विभाग ने दी ये सलाह

IMD Alert
जयपुर

जयपुर: डिप्टी सीएम ने सीज की बस, महिला यात्रियों का डीटीओ ऑफिस के बाहर हंगामा

Deputy-CM-seizes-bus
जयपुर

राजस्थान में ‘महा फर्जीवाड़ा’… सरकारी अफसर पति ने पत्नी को दिलाई फर्जी नियुक्ति, हर महीने उठाया 1.60 लाख वेतन, ACB जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Poonam-Dixit-Pradyumna-Dixit
जयपुर

IMD Rain Alert: राजस्थान में आज करवट लेगा मौसम, 3 दिन तक होगी बारिश, इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

RAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले, किसे कहां लगाया, देखें पूरी लिस्ट

RAS Transfer List
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.