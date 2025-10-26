जयपुर में 13वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, देवरानी के बेटे के कुआं पूजन में मुंबई से आई थी

वह जगह, जहां महिला ने की खुदकुशी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। मुहाना थाना इलाके में मुंबई से अपनी देवरानी के कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला ने 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया है। महिला ने आत्महत्या क्यों की, इस कारण की जांच पुलिस कर रही है।
थानाप्रभारी गुर भूपेन्दर ने बताया कि मृतका सीमा शर्मा (53), पत्नी अनिल शर्मा, मुंबई की रहने वाली थी। वह अपनी देवरानी के बेटा होने पर कुआं पूजन में शामिल होने जयपुर आई थी। उसकी देवरानी मुहाना के मंगलम आनंदा में रहती है।
मांगलिक कार्यक्रम लोटस बिल्डिंग के कम्युनिटी हॉल में चल रहा था। सीमा अचानक दोपहर को फोन पर बात करते हुए कार्यक्रम से बाहर निकली और पास ही स्थित मंगलम आनंदा टाउनशिप की 13वीं मंजिल पर पहुंच गई।
वहीं, फोन पर बात करते हुए उसने छलांग लगा दी। घटना की जानकारी सीमा के पति अनिल को दे दी गई है। अनिल रविवार सुबह मुंबई से जयपुर पहुंचेंगे। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग