जयपुर में 13वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, देवरानी के बेटे के कुआं पूजन में मुंबई से आई थी

जयपुर। मुहाना थाना इलाके में मुंबई से अपनी देवरानी के कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिला ने 13वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया है। महिला ने आत्महत्या क्यों की, इस कारण की जांच पुलिस कर रही है।