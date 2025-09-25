सड़क पार कर रही मां-बेटी को बेकाबू मिनी ट्रक ने रौंदा, मां की मौत, जागरण कार्यक्रम से लौटी रही थी

पावटा (जयपुर)। प्रागपुरा थाने के पावटा में नेशनल हाईवे-48 पर गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बस स्टैण्ड पर मां-बेटी को कुचल दिया। हादसे में 62 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर घायल हो गई।
जानकारी अनुसार पावटा निवासी उर्मिला देवी (62) पत्नी ओमप्रकाश नाई और उनकी बेटी सीमा सैन गुरुवार सुबह करीब 6.30 बजे कोटपूतली से अपने रिश्तेदार के घर जागरण कार्यक्रम में शामिल होकर पावटा बस स्टैण्ड पर उतरी थी। इस दौरान दिल्ली की ओर से आ रहा मिनी ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बस स्टैण्ड पर आ गया। जहां मिनी ट्रक की चपेट में आने से उर्मिला की मौके पर ही मौत हो गई व सीमा गंभीर घायल हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सीमा को तत्काल पावटा उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया। पुलिस ने मिनी ट्रक को कब्जे में ले लिया है, लेकिन हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मिनी ट्रक चालक की तलाश के लिए टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है।