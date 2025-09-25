सड़क पार कर रही मां-बेटी को बेकाबू मिनी ट्रक ने रौंदा, मां की मौत, जागरण कार्यक्रम से लौटी रही थी

घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सीमा को तत्काल पावटा उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया। पुलिस ने मिनी ट्रक को कब्जे में ले लिया है, लेकिन हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मिनी ट्रक चालक की तलाश के लिए टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है।