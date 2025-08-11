राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी तलाक का खेल, RSSB अध्यक्ष ने लिया सख्त एक्शन का फैसला; SOG भी करेगी कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान की सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर रीट परीक्षा से बने 123 शिक्षकों पर फर्जीवाड़े का शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी ओर आरक्षण के 'तलाकशुदा कोटे' में कागजों पर टूटे रिश्ते, असल में एकजुट जिंदगियां सामने आ रही हैं। एसओजी और भर्ती बोर्ड की जांचों ने यह साफ कर दिया है कि कागजी खेल, डमी उम्मीदवार और झूठे दस्तावेज, सरकारी नौकरियों की साख पर गहरे दाग छोड़ रहे हैं।