11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी तलाक का खेल, RSSB अध्यक्ष ने लिया सख्त एक्शन का फैसला; SOG भी करेगी कार्रवाई

Rajasthan Government Recruitment: राजस्थान की सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

alok raj
RSSB अध्यक्ष आलोक राज। फोटो: सोशल

जयपुर। राजस्थान की सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर रीट परीक्षा से बने 123 शिक्षकों पर फर्जीवाड़े का शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी ओर आरक्षण के 'तलाकशुदा कोटे' में कागजों पर टूटे रिश्ते, असल में एकजुट जिंदगियां सामने आ रही हैं। एसओजी और भर्ती बोर्ड की जांचों ने यह साफ कर दिया है कि कागजी खेल, डमी उम्मीदवार और झूठे दस्तावेज, सरकारी नौकरियों की साख पर गहरे दाग छोड़ रहे हैं।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया है कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित 2 प्रतिशत कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। शिकायतों के अनुसार, कुछ महिलाएं सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी तलाक लेकर कोटे से चयन करा रही है और नौकरी लगते ही फिर से पति के साथ रहने लगती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, गहलोत राज में ऐसे बन गए 123 टीचर, अब SOG ने कसा शिकंजा
जयपुर
Rajasthan-teacher-recruitment-fraud

12 से ज्यादा मामलों की जांच शुरू

अब तक ऐसे 12 से ज्यादा मामलों की आंतरिक जांच शुरू हो चुकी है, जिनके पूरे होने पर फाइले एसओजी को भेजी जाएंगी। बोर्ड के मुताबिक, इस कोटे की कटऑफ अन्य श्रेणियों से कम होने के कारण फर्जीवाड़े का लालच बढ़ रहा है और असली तलाकशुदा महिलाएं चयन से वंचित हो रही है।

भर्तियों में अचानक बढ़ी तलाकशुदा अभ्यर्थियों की संख्या

बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि भर्तियों में अचानक ही तलाकशुदा अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है। अधिक आवेदन आने से तलाकशुदा अभ्यर्थियों के चयन की भी संख्या बढ़ रही है। फर्जीवाड़े से वास्तविक तलाकशुदा महिलाएं चयन से वंचित हो रही है। बोर्ड ने संदिग्ध प्रकरणों की नियुक्ति भी रोकी है।

बोर्ड अध्यक्ष बोले- लेंगे सख्त एक्शन

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि तलाकशुदा कोटे से सरकारी नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा मिला तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी तलाक लेकर नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब एसओजी कार्रवाई करेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी प्रमाणपत्र से बन गए टीचर, बीडीओ और स्टेनोग्राफर, SOG जांच में पकड़े गए 24 सरकारी कर्मचारी
जयपुर
SOG

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी तलाक का खेल, RSSB अध्यक्ष ने लिया सख्त एक्शन का फैसला; SOG भी करेगी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.