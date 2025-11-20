Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, बांसवाड़ा जिले के एक मजदूर की मौत, एक घायल

राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीवर लाइन की खुदाई के दौरान दो मजदूर मिट्टी में दब गए। इसमें से एक मजदूर की मौत हो गई।

Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 20, 2025

Jaipur labour Death

सीवर लाइन खुदाई का कार्य (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जयपुर में जेडीए की ओर से चल रहे सीवर लाइन बिछाने के कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जेसीबी से चल रही खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से दो मजदूर दब गए। दुर्घटना में बांसवाड़ा निवासी सुनील (30) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का शव कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।

पुलिस ने बताया कि घटना अजमेर रोड 200 फीट स्थित सुंदर नगर विस्तार में उस समय हुई, जब मजदूर सीवर लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने से दोनों मजदूर गड्ढे में दब गए। सूचना पर सिविल डिफेंस टीम और श्याम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

एक मजदूर का टूटा हाथ

मजदूरों को निकालते समय पानी की पाइपलाइन टूटने से गड्ढे में पानी भर गया, जिससे बचाव कार्य और मुश्किल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। हादसे में सुनील की जान नहीं बचाई जा सकी, जबकि दिनेश के हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

स्थानीय लोगों के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवर लाइन के काम में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। गहरे गड्ढे में काम करने के बावजूद सुरक्षा उपकरण और साइड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं थे, जिससे हादसा हुआ। जेडीए एक्सईएन दिलीप लाम्बा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी हो चुके हादसे

गौरतलब है कि, नवंबर 2023 में न्यू सांगानेर रोड स्थित प्रजापति विहार कॉलोनी में भी इसी तरह सीवर लाइन डालते समय मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे ऐसे हादसे निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करते हैं।

