जयपुर में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, बांसवाड़ा जिले के एक मजदूर की मौत, एक घायल

जयपुर। जयपुर में जेडीए की ओर से चल रहे सीवर लाइन बिछाने के कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जेसीबी से चल रही खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से दो मजदूर दब गए। दुर्घटना में बांसवाड़ा निवासी सुनील (30) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का शव कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।