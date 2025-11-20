Bhilwara Crime: पुलिस थाने के बाहर सीने में मारी गोली हुई आर-पार, लूट की नीयत से बाइक सवार पर हमला, उदयपुर रेफर

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाने के पास बुधवार देर रात इंदौर के एक शख्स को मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्ति गोली मारकर भाग गए। लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बाइक सवार का मोबाइल छीन ले गए। वहीं नकदी नहीं मिलने पर कुछ दूर जाकर बैग फेंक दिए। फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घायल युवक को पहले भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया।