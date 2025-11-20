Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Bhilwara Crime: पुलिस थाने के बाहर सीने में मारी गोली हुई आर-पार, लूट की नीयत से बाइक सवार पर हमला, उदयपुर रेफर

Bhilwara Crime: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रायला पुलिस थाने के बाहर बदमाशों ने बाइक सवार के सीने में गोली मार दी, जो सीने को चीरते हुए पार कर गई। घायल को उदयपुर रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Kamal Mishra

Nov 20, 2025

Bhilwara Crime

बदमाशों के हमले से घायल मानसिंह (फोटो-पत्रिका)

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाने के पास बुधवार देर रात इंदौर के एक शख्स को मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्ति गोली मारकर भाग गए। लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बाइक सवार का मोबाइल छीन ले गए। वहीं नकदी नहीं मिलने पर कुछ दूर जाकर बैग फेंक दिए। फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घायल युवक को पहले भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया।

थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने बताया कि इंदौर निवासी मानसिंह (45) विजयनगर में एनजीओ संचालित करता है। वहां से रात में बाइक लेकर भीलवाड़ा की ओर आ रहा था। देर रात रायला थाने के निकट लघुशंका के लिए रुका। रुकते ही पीछे से मोटरसाइकिल पर आए नकाब पहने दो व्यक्तियों ने उसके साथ छीना-झपटी शुरू कर दी। उसके पास से बैग और मोबाइल छीन लिया।

पीछे बैठे बदमाश ने मारी गोली

मानसिंह ने विरोध किया तो बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पिस्टल से फायर कर दिया। मानसिंह के सीने में लगी गोली आर-पार हो गई। इससे जख्मी युवक वहीं गिर गया। आरोपी भीलवाड़ा की ओर भाग गए।

कुछ दूरी पर मिला बैग

जानकारी के बाद शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य, गुलाबपुरा डीएसपी जितेन्द्र सिंह व थानाप्रभारी चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। हाइवे पर नाकाबंदी की गई। जख्मी मानसिंह को भीलवाड़ा ले जाया गया। वहां से उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर मानसिंह का बैग मिल गया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मानसिंह एनजीओ संचालित करता और नकद कलेक्शन का काम करता था। माना जा रहा है कि बड़ी रकम मिलने के अंदेशे में लुटेरे विजयनगर से पीछे लगे। बैग में कागजात थे। कैश नहीं मिलने से बैग वहीं फेंक गए। पुलिस हाइवे पर मौजूद दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

#Crime

Updated on:

20 Nov 2025 07:44 pm

Published on:

20 Nov 2025 07:24 pm

