Bhilwara Crime: पुलिस थाने के बाहर सीने में मारी गोली हुई आर-पार, लूट की नीयत से बाइक सवार पर हमला, उदयपुर रेफर

बदमाशों के हमले से घायल मानसिंह (फोटो-पत्रिका)
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाने के पास बुधवार देर रात इंदौर के एक शख्स को मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्ति गोली मारकर भाग गए। लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बाइक सवार का मोबाइल छीन ले गए। वहीं नकदी नहीं मिलने पर कुछ दूर जाकर बैग फेंक दिए। फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घायल युवक को पहले भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया।
थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने बताया कि इंदौर निवासी मानसिंह (45) विजयनगर में एनजीओ संचालित करता है। वहां से रात में बाइक लेकर भीलवाड़ा की ओर आ रहा था। देर रात रायला थाने के निकट लघुशंका के लिए रुका। रुकते ही पीछे से मोटरसाइकिल पर आए नकाब पहने दो व्यक्तियों ने उसके साथ छीना-झपटी शुरू कर दी। उसके पास से बैग और मोबाइल छीन लिया।
मानसिंह ने विरोध किया तो बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पिस्टल से फायर कर दिया। मानसिंह के सीने में लगी गोली आर-पार हो गई। इससे जख्मी युवक वहीं गिर गया। आरोपी भीलवाड़ा की ओर भाग गए।
जानकारी के बाद शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य, गुलाबपुरा डीएसपी जितेन्द्र सिंह व थानाप्रभारी चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। हाइवे पर नाकाबंदी की गई। जख्मी मानसिंह को भीलवाड़ा ले जाया गया। वहां से उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर मानसिंह का बैग मिल गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मानसिंह एनजीओ संचालित करता और नकद कलेक्शन का काम करता था। माना जा रहा है कि बड़ी रकम मिलने के अंदेशे में लुटेरे विजयनगर से पीछे लगे। बैग में कागजात थे। कैश नहीं मिलने से बैग वहीं फेंक गए। पुलिस हाइवे पर मौजूद दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
